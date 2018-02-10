西安城中村建电动车“电站” 严禁居民在家充电

城中村建电动车“电站”，充电终有地儿啦。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 路景乔）电动自行车，已经成为很多人日常的代步工具。但是给电动自行车充电却是一件操心事，稍有不慎就会引发危险。
1月23日，西安市雁塔区王家村一栋民房突发火情，导致四人遇难，十多人受伤入院。
记者：“火是从几楼烧上来的？”
叶师傅：“一楼，从那个采光井冒上来的。”
记者：“为啥会着火知道吗？”
叶师傅：“他们都说是充电，下面有电动车，都充电呢。”
血淋淋的教训足给所有人敲响了警钟。可在西安市的城中村中，电动车的停放和充电成为了一个难题。
如果使用不合格的充电器和电瓶，容易造成短路起火。电动车上的易燃材料在起火后会燃烧迅速，并产生大量有毒气体，特别是人员密集的民房里，人员逃生更加困难。
充电村民：“有了这个集中充电桩，在这充电就安心多了。”
路边的电动汽车充电桩大家并不陌生，而城中村里给电动车集中充电站还是第一次出现。
西安市铁一村村委会权建国：“我们村地方小，房都盖满了，都为了多租一间房么，家里面本来就没地方，这是我们村的现状。”
村民：“都是乱拉电线充呢，危险得很。”
为了避免教训再次发生，村上建起了电动车充电站。
西安市铁一村村委会权建国：“在我们村里一共有五处充电的地方，还有车棚，下雨把车放在车棚里有专人看管，很方便，又安全。”
记者了解动，电动车，投币一元，可充电三小时，这才推出短短几天时间，就有不少人慕名而来。
充电者：“先把插座插上，选择插座上对应的号码，投币或者刷卡（充电）。”
充电站建好了，这还要私自违规充电的话，你可能就要遇到麻烦事儿了。
西安市铁一村村委会权建国：“我们挨家挨户进行劝阻，让把车推出来充电，不听劝阻的，我们将向派出所举报。”
编辑： 高政超
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