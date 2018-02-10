秦华天然气公司将开展入户检查 保障春节用气安全

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）春节期间，针对西安市内三年内未安检的天然气用户，秦华天然气公司将入户检查，并接受用户预约，以保障居民安全稳定用气。
临近春节，西安秦华天然气公司已完成所有天然气运行管网、高中压场站及其附属设施安全排查。春节期间，将严格落实巡检制度，主要针对管网薄弱环节特别是老旧小区的埋地管线、楼前管、引入管及人流量密集的商业综合体、工商餐饮用户和公共场所燃气设施设备等进行重点检查。同时，针对西安市三年内未安检的天然气用户还将入户检查。
西安秦华天然气公司企业传讯部董楠：“天然气的入户安检是每两年进行一次，可能有的用户在外地工作，经常不在家，可能造成了他们家三年都没有进行过安检的情况，我们就利用春节这期间进行入户安检，如果您的家中三年没有进行过检查，或者您在您的房门上发现安检人员留下的到访不遇的卡，可随时拨打我们的24小时服务热线96777来预约安检。”
春节期间，秦华天然气营业厅照常营业，营业时间为：上午九点到下午4点。
西安秦华天然气公司企业传讯部董楠：“利安电超市、邮政驿站及各银行代售网点随其营业时间售气。如果白天市民没有来得及购气，晚上也不用担心，可在西安银行任一ATM自助终端机器上进行24小时全天候天然气充值业务。”
在这里提醒广大天然气用户，使用天然气时要注意开窗通风，做完饭先关闭灶前阀，再关灶具阀，举家外出务必关闭表前阀。发现漏气等异常情况，请迅速关闭表前阀，打开门窗通风，并拨打秦华天然气公司24小时服务热线96777报修。
编辑： 高政超
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