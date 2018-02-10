西安首办高层次人才新春联谊会 就业外籍专家达3000人

为了吸引人才，留住人才，西安首次在春节前夕为高层次人才举办联谊会。

西部网讯（记者 鄢山宇）“去年5月受母校西安电子科技大学的邀请，我回到了西安，公安部门上门为我办理了中国永久居留身份证，人社部门的领导为我讲解了西安在人才政策方面的措施，我非常的感动。”2月10日，西安市委、市政府举行“2018西安高层次人才迎新春联谊交流会”，西安电子科技大学通信工程学院院长沈八中在接受记者采访时表示，在西安生活的半年，他见证了“西安速度”，他相信西安将成为继北上广深后又一个国际化大都市。

外籍专家谈回西安工作：感受到了这座城市的温暖

据了解，在春节前夕举办高层次人才新春联谊交流活动在西安市尚属首次，本次活动通过市委市政府领导春节团拜，推介西安人才新政、重点项目和重点单位高层次人才需求，邀请海内外专家和知名人士开展西安人才国际化主题探讨交流和观点分享等多种方式，促进海内外高层次人才与西安重点单位、开发区、人才新政实施相关部门等面对面交流对接。

30年前，沈八中在西安电子科技大学上完研究生后前往欧洲求学，后来又在美国博康公司工作了17年，去年5月，沈八中放弃了在美国的优渥生活，回到了西安电子科技大学担任通信工程学院院长。“这些年，中国的变化很大，西安的变化也很大，我希望能为祖国培养一批通信领域的青年人才，为身边的教育科研改进做一份力量。”

谈起西安的人才新政，沈八中直言很感动，更亲身感受到了西安对人才的重视。“公安部门上门为我办理了中国永久居留身份证，人社部门的领导为我讲解了西安在人才政策方面的措施，为了推动落实市校合作、引进高端优秀人才团队，还多次和我沟通交流，我真切的感受到了这座城市的温度。”

与沈八中一样感受的还有来自陕西重型汽车进出口有限公司的外国专家哈里德。“1995年我来到西安上学，2008年加入了陕汽。过去这一年是西安发展最快的一年，我的工作经常需要出差，上一次离开西安三个月，回来时我走在马路上，过马路时所有的车都在让行人，真的很好。”哈里德认为，随着国家“一带一路”战略向纵深推进，经济的稳步增长、招商引资的成果，未来来西安的高级人才、外籍专家会越来越多，“西安，很棒！”

3000外籍专家选择在西安工作 116人获得永居身份证

2017年，西安出台人才新政、户籍新政、创新创业新政等一系列吸引人才创新创业发展的政策和配套措施，大力开展“三项革命”，城市整体吸引力不断增强，全年人才流入量居全国前列，人才红利得到持续释放。

初步统计西安引进各类人才约20.9万人，特别是新引进国内外顶尖人才（A类）13名，国家级领军人才（B类）42名、地方级领军人才（C类）65名，D、E类人才4000余人，越来越多的人才选择来到西安、留在西安、建设西安。据西安市外国专家局专家管理处处长徐晓娟介绍，截止到2017年底，长期在西安工作的外籍专家有3000人左右。目前已经有116人已经获得了中国永久居留身份证。

记者了解到，春节后，西安市委组织部、市招才引智委员会和市人社局将组织区县、开发区和本地重点单位赴北京、上海、广州和厦门等城市开展春季急需紧缺人才系列招聘活动。下一步，西安还将大力推进西安人才新政落地生根、释放红利，推动人才工作创新发展，不断强化项目聚才、社团荐才、团队引才、中介猎才，为西安吸引集聚更多高素质、高层次、专业化的优秀人才，搭建强有力的招才、引智交流服务平台。

编辑： 高政超