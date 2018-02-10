陕西环保集团今年将投资20亿 助力环境质量持续向好

陕西环保集团2018年投资20亿助力陕西环境质量持续向好。

西部网讯（记者 陈嘉伟）2月10日，陕西环保集团2018年工作会议暨一届二次职代会在西安举行。记者从会上了解到，2017年，环保集团完成各类投资9.2亿元、实现营业收入10.89亿元、利润7529万元，同时，150亿元的陕西环保产业投资基金、20亿元的陕西浙银环保产业发展基金、1亿元的长安银行信托计划通过审批。

同时陕西环保集团还积极履行社会责任，为旬阳县双河镇投资3700万元的农光互补分布式扶贫发电项目进入实施阶段。在榆林特大洪涝灾害期间，水环境公司专项列支500万元，紧急抽调工程人员20余名，调配工程车辆2台，采购10余台一体化污水处理设备，全力增援绥德县灾后重建。

陕西环保集团董事长、党委书记熊良虎表示，2018年陕西环保集团将力争完成投资20亿元、营业收入20亿元、创造利润2亿元。围绕陕西省环境治理的热点、难点，着力推进榆林煤炭矿井水综合利用、渭南危废处置中心、榆林延安生活垃圾发电、白鹿原净水中心、礼泉10万吨废旧轮胎资源化等一批重点项目，助力陕西省环境质量持续向好。

编辑： 张娟