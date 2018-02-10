"秦始皇和兵马俑展"在英国利物浦国家博物馆开幕 125件珍贵文物参展

陕西省副省长魏增军出席“秦始皇和兵马俑展”开幕仪式并致辞。

记者了解到，本次展览2月9日对公众开放，计划于10月28日闭幕。

西部网讯（记者 李媛 通讯员 张阳）英国当地时间2月8日下午，由陕西省文物局与英国利物浦国家博物馆共同举办的“秦始皇和兵马俑展”，在利物浦国家博物馆开幕。125件（组）大型秦代兵马俑及春秋战国、汉代时期的陶器、青铜器等文物展品与英国民众见面。

记者了解到，本次展览2月9日对公众开放，计划于10月28日闭幕。参展展品共125件（组），其中120件（组）为文物展品、5件（组）为辅助展品，展览内容以大型秦代兵马俑为主，并兼有春秋战国及汉代时期的陶器、青铜器、金银器、玉器等，展品历史跨度近1000年，集中展现秦在统一中国前后以及汉代的政治、经济、军事、文化等繁荣历史和社会面貌。展品来自于秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆、陕西省考古研究院、汉景帝阳陵博物院等陕西13家文博单位。

展览位于博物馆第二层特展厅，设计极具创意，采取中国元素色彩和图案作为辅助展示，凸显中国特色。同时采用专题片方式来体现对秦文化背景的诠释和说明，展览还增加很多互动内容吸引观众参与。展览开幕适逢中国春节，展场中还特地增加年节装饰，让观众感受中国年的喜庆氛围。

在展览开幕式上，英国首相特蕾莎·梅专门为本次展览发来贺词，贺词称：在上周访华期间，她与习近平主席讨论了两国文化交流的重要性，这也是双边关系黄金时代的中心内容。她非常高兴的欢迎这个举世瞩目的秦兵马俑今年能够来到英国著名的利物浦市，“秦始皇和兵马俑”展出的是这个世界历史上最重要的考古发现之一，本次展览的举办是两国人民之间持久友谊的美好象征。上周，她向李克强总理赠送了来自利物浦小学生的一封信，他们说能够看到来自中国古代的这个精彩展览是多么激动人心，相信他们和成千上万的其他参观者将重新认识中国历史和文化的丰富和深度。

中国驻英国大使刘晓明、陕西省副省长魏增军、陕西省文物局局长赵荣、英国默西塞德郡女王代表马克·布伦德尔（Mr.Mark Blundell）和英国数字文化媒体体育部政务次官迈克·埃利斯（Mr.Michael Ellis）、利物浦国家博物馆馆长大卫·弗莱明（Mr.David Fleming）分别在开幕活动中致辞。

刘晓明说，秦兵马俑是中国的国宝，被誉为“世界第八大奇迹”。兵马俑展览的举办就是架起了一座中英了解与友谊之桥、讲述了一堂生动的中国历史课、打开了一扇了解“一带一路”的窗户。从历史深处书写未来的光荣与梦想，共同为实现人类命运共同体的“世界梦”贡献力量。

魏增军在致辞中说，陕西是中华文明的摇篮，也是2000多年前“秦”的发祥地。作为古丝绸之路起点，陕西自古就是中国与世界联系的窗口，秦兵马俑的发现为中华文明和世界艺术增添了光辉的篇章。魏增军说今年5月陕西将举办第三届丝绸之路国际博览会，贵国担任本届丝博会的主宾国，这是我们推进“一带一路”合作的务实举措。欢迎各位嘉宾和各位朋友到陕西旅游观光，实地感受深厚的中国历史文化和多彩的山水自然风光，共享“一带一路”合作发展机遇，实现互利共赢。

编辑： 张娟