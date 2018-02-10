春运资讯·2月10日|西安局加开这些方向的列车

西部网讯 2月10日西安局集团公司加开长途列车9列，主要去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。
从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、延安方向高铁票已基本售完，其余各方向动车组票额充足。西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、银川、呼和浩特和西北、新疆方向普速列车有座席票额已基本售完。西安至榆林、神木普速列车卧铺票已基本售完。西安往省内其他各地普速列车能力充足。
编辑： 张娟
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