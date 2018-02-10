新闻频道 > 本网原创

春运资讯·2月10日|西安局加开这些方向的列车

时间：2018-02-10 10:57:15  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

春运资讯·2月10日|西安局加开这些方向的列车

2月10日西安局集团公司加开长途列车9列，主要去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。

西部网讯 2月10日西安局集团公司加开长途列车9列，主要去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。

从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、延安方向高铁票已基本售完，其余各方向动车组票额充足。西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、银川、呼和浩特和西北、新疆方向普速列车有座席票额已基本售完。西安至榆林、神木普速列车卧铺票已基本售完。西安往省内其他各地普速列车能力充足。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

皮冻光滑有弹性能否放心吃？记者检测

本周日要照常上班 限号不限号

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

陕西这9个地方入选中国最具投资潜力特色魅力示范县，快来看看有没有你老家？

全景

专题