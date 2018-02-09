工行陕西分行邀贫困户代表西安过年，将土特产卖上城墙。

西部网讯（记者 熊惠玲）2月9日，中国工商银行陕西省分行邀请身残志坚靠“纸活”养家糊口的咸阳淳化小伙罗亚笔、秦巴山区14岁孤儿“小宋杰”等贫困乡亲代表，南郑黎坪扶贫教师姚媛等驻村扶贫干部、致富的乡党代表和部分爱心企业、工商银行各级机构驻村干部50多人来西安做客过大年，参加 “工诚祈福、红红火火过大年”新春城墙制灯祈福活动。

近年来，中国工商银行陕西省分行按照省委省政府决策部署，扎实开展“两联一包、驻村联户”定点扶贫工作，通过开展产业扶贫、扶持家庭养殖、结对子、支持外出创业等措施，对83个扶贫点3600余户贫困户开展扶贫工作，派出驻村第一书记24人。同时，还充分发挥电商扶贫优势，积极探索新型金融扶贫模式。把工商银行“融e购”电子商务平台作为金融精准扶贫的重要抓手，积极构建“电商+政府/协会+企业+农户”模式，并在“融e购”平台先后开展“中国洛川苹果融e购节”“陕西有机富硒春茶节”等活动，帮助贫困地区扩大农产品销售，依托互联网加快脱贫步伐。

此外，还按照“公司+合作社+基地+贫困户”的经营模式，重点围绕陕南茶产业集群、陕北果业集群等特色产业，因地制宜地创新设计了“茶业通”“果业通”等个性化融资方案，金融支持贫困地区企业发展，带动当地困难群众脱贫致富。

截至2017年末，工行陕西分行在全省56个国家级贫困县的各项贷款余额228.53亿元，其中11个深度贫困县贷款余额75.1亿元，较上年增长26.8%；建档立卡的8401户贫困户贷款余额15.62亿元，较上年增长108.27%，脱贫攻坚工作取得决定性进展和实质性突破。

“我们还将与省攻府签署电商扶贫战略合作协议，将我省特色农副产品和工商银行电商平台资源相结合，帮助企业和农户进一步拓宽收入渠道。”据工行陕西分行党委书记、行长高志新介绍，今年将进一步发挥金融扶贫主力军作用，积极尝试“信贷+非信货”“融资+融智”等多元化路径，加强与政府风险补偿基金、担保公司、保险公司等展开合作。