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陕西环保发布1月全省空气质量排名 商洛最好咸阳最差

时间：2018-02-09 21:23:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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陕西环保发布1月全省空气质量排名 商洛最好咸阳最差

2月9日，陕西省环保厅对外发布今年1月全省城市空气质量状况和县城空气质量状况。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月9日，陕西省环保厅对外发布今年1月全省城市空气质量状况和县城空气质量状况。

商洛空气质量最好 咸阳最差

全省13个市（区）平均优良天数比例为42.4%，同比上升1.5个百分点。其中，关中区域8个城市平均优良天数比例为26.6%；陕北区域2个城市平均优良天数比例为80.6%；陕南区域3个城市平均优良天数比例为59.1%。

13个市（区）空气质量由好到差依次是商洛、安康、榆林、延安、汉中、杨凌、铜川、宝鸡、韩城、西咸、渭南、西安、咸阳。与去年1月相比，杨凌、韩城、西安、西咸、咸阳、延安、宝鸡、渭南、安康、商洛、汉中、铜川等12个市（区）空气质量明显改善（按改善程度由高到低排序），榆林市空气质量有所下降。

西安市优良天数比例为16.1%，同比下降6.5个百分点，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。

关中较差十个县（区）西安有6区

关中地区67个县区中空气质量较好的10个县（区）由好到差依次是宜君县、麟游县、长武县、旬邑县、印台区、千阳县、乾县、澄城县、岐山县、彬县，较差的10个县（区）由差到好依次是阎良区和阎良航空基地（并列）、沣东新城、未央区、经开区、秦都区、渭城区、新城区、灞桥区、雁塔区。

陕北地区25个县区中空气质量较好的5个县（区）由好到差依次是佳县、黄龙县、甘泉县、宜川县、洛川县，较差的5个县（区）由差到好依次是吴堡县、府谷县、神木市、吴起县、子长县。

陕南地区30个县区中空气质量较好的5个县（区）由好到差依次是镇坪县、留坝县、佛坪县、紫阳县、镇巴县，较差的5个县（区）由差到好依次是汉台区、南郑县、城固县、洋县、勉县。

编辑： 辛超

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