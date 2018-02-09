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西安公交503路线路调整 无人售票刷卡五折

时间：2018-02-09 21:11:35  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安公交503路线路调整 无人售票刷卡五折

为优化公交线网布局，方便市民乘车出行，从2月10日起，503路将进行调整。调整后实行无人售票可刷卡线路，始发站由原来的武警学院调整为天章大道公交枢纽站发车，回程从植物园调整到电视塔。

西安公交503路线路调整，无人售票刷卡五折。

西部网讯（记者 鄢山宇）为优化公交线网布局，方便市民乘车出行，从2月10日起，503路将进行调整。调整后实行无人售票可刷卡线路，始发站由原来的武警学院调整为天章大道公交枢纽站发车，回程从植物园调整到电视塔。

据了解，503路调整后由天章大道公交枢纽站发车，经天章大道、三桥正街、枣园西路、阿房路、大庆路、团结北路、丰镐路、劳动南路、高新路、科技路、吉祥路、含光路、雁塔西路、长安路至电视塔。调整后增加天章大道公交枢纽站、三桥西、三桥、政法大学、吴家坟、国展中心、电视塔七个站点。同时取消武警学院、雁塔西路、红专南路、钟研所、植物园五个站点。

503路全长25.5公里，配20部空调中轿车，首班6:30，末班19:30，票制调整为无人售票投币二元，刷卡一元票制。

编辑： 辛超

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