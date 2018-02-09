临潼一中学教师患白血病，学生四处奔走筹款救恩师。
临潼一中学教师患白血病，学生四处奔走筹款救恩师。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌）想起老师，相信不少人都是满满的感恩。西安市临潼区一中学的王老师患有白血病，一群学生为了救病危的老师，四处奔走忙碌着。
“请大家救救我，让我能走上讲台，拿起粉笔，看看亲爱的学生们。”这是身患白血病的王老师写的文章。今天（2月9日）上午，记者在西安市中心医院血液内科见到了患有白血病的王老师。
王老师：“我是03年病的。”
记者：“当时是怎么发现的？”
王老师：“上课感觉没有精神，感觉一节课就撑不下来了。”
当时王老师没有在意，一直等到国庆放假才去医院，结果一查是白血病。
王老师的学生1：“当时我们就看老师怎么突然不来了，还不知道怎么回事。”
王老师的学生2：“我们老师那时候很帅的，现在就只能躺在床上。”
王老师虽然现在躺在病床上，但刚参加工作时的他是个帅小伙。
王老师的母亲：“当时他做了老师，我们都很高兴。后来因为这个病，眼都要哭瞎了。”
2005年，王老师的病情基本稳定，医生建议回家休养。可王老师又重新回到讲台，直到2007年再次病发住院。
王老师的学生：“当时我们心里想老师真不容易，当时白血病在我们心中就是不治之症。”
多年治疗，如今王老师身患多种并发症，肺炎、消化道出血、血色肝等等，每一种病都让他痛苦不已。好在当年调皮的孩子们已经长大成人，不少已经在西安工作，一直为老师的病搞募捐筹集医药费。
王老师：“想起他们在校园的时候，有时候调皮，有时候活泼可爱，特别的欣慰和感动，我也有很大的成就感。”
目前，记者了解到，王老师任教的学校已经开始发起募捐活动，也希望有更多的好心人能帮助这位老师重新站起来。
王老师的学生：“老师，你要好起来。”
王老师家属电话：153-8944-2679
编辑： 王瑜
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