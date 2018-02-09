因春节将至员工返乡 大部分洗车行洗车价格上涨

春节将至洗车要趁早，大多员工返乡价格有所上涨。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄） 春节将至，大街小巷都弥漫着喜庆的氛围，也因为要过年的原因，很多洗车行洗车的价格已经开始上涨。

今天（2月9日）上午，记者来到西安明德门附近了解到，目前除了个别比较高端的洗车行洗车没有涨价，其余大部分洗车行洗车已经开始涨价，涨价幅度在5到10元不等。

洗车行的工作人员表示，在腊月29、30那两天洗车还会再涨价。涨价的主要原因是马上就要过年了，很多工作人员已经回家过年，洗车人手不足。

趁着这两天洗车涨价的幅度不大，要洗车的小伙伴们快去给自己的爱车“洗洗澡”吧。

编辑： 王瑜