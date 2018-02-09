村民赶集坐农用三轮车不幸发生事故 致3死3伤

村民赶集坐农用三轮车出事故，致三死三伤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰 李凌风） 今天（2月9日）上午十点钟，咸阳三原县境内发生一起严重交通事故，现场情况，惨不忍睹。

记者：“这里是三原县新兴镇的事故现场，现场已经基本清理完毕，但是还可以看到地上斑斑血迹，可以想象事故发生的那一刻，是多么的可怕，我们了解到有两人不幸当场身亡。”

目击者：“我当时听见响了一声，过去一看两个人已经不行了，是两口子坐在前面，都是去镇上赶集的。”

记者：“这条路叫做移三路，事发的区域是一个下坡带拐弯的路段，这辆农用三轮车原本是由北向南行驶准备去前面镇上赶集，没曾想发生了这样的意外。当时三轮车就是撞在路边的这个水泥墩子上发生了翻车，就在路边路基下面的草地上有一滩明显的血迹，是被甩出去的最远的一名伤者所留下的，距离四五米远，可以想象当时的冲击力有多大。”

目击者：“当时这里躺着一个人，一头的血一动不动，这边有个小伙子坐在地上，两个人在这位置，已经死亡，还有两个人躺在地上不动了。”

车上的六个人全部都是铜川耀县小丘镇人，因为离得近到三原这边来赶集。车主和妻子坐在前排，当场身亡，车主的儿子和同村的另外三名邻居坐在车厢之内，除了车主儿子30岁，其他几人都是60岁左右。事故发生之后，附近村民立即报了警，四名伤者也被紧急送往三原县医院进行救治。

医生：“一个在神经外科，一个转院到咸阳了，还有一个小伙子肋骨骨折。”

家属1：“人现在一直昏迷，身上骨折。”

家属2：“早上抢救到现在，人已经没有了。”

记者：“目前为止这起事故造成三人死亡，三人重伤一人轻伤，而我们在事发现场仍然见到很多村民乘坐机动三轮车出行，马上就要过年了，置办年货原本是个高兴事，但到了什么时候，这出行安全可都是马虎不得，可不敢让这样的悲剧再次上演了。

编辑： 王瑜