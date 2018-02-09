村民赶集坐农用三轮车不幸发生事故 致3死3伤

村民赶集坐农用三轮车出事故，致三死三伤。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰 李凌风） 今天（2月9日）上午十点钟，咸阳三原县境内发生一起严重交通事故，现场情况，惨不忍睹。
记者：“这里是三原县新兴镇的事故现场，现场已经基本清理完毕，但是还可以看到地上斑斑血迹，可以想象事故发生的那一刻，是多么的可怕，我们了解到有两人不幸当场身亡。”
目击者：“我当时听见响了一声，过去一看两个人已经不行了，是两口子坐在前面，都是去镇上赶集的。”
记者：“这条路叫做移三路，事发的区域是一个下坡带拐弯的路段，这辆农用三轮车原本是由北向南行驶准备去前面镇上赶集，没曾想发生了这样的意外。当时三轮车就是撞在路边的这个水泥墩子上发生了翻车，就在路边路基下面的草地上有一滩明显的血迹，是被甩出去的最远的一名伤者所留下的，距离四五米远，可以想象当时的冲击力有多大。”
目击者：“当时这里躺着一个人，一头的血一动不动，这边有个小伙子坐在地上，两个人在这位置，已经死亡，还有两个人躺在地上不动了。”
车上的六个人全部都是铜川耀县小丘镇人，因为离得近到三原这边来赶集。车主和妻子坐在前排，当场身亡，车主的儿子和同村的另外三名邻居坐在车厢之内，除了车主儿子30岁，其他几人都是60岁左右。事故发生之后，附近村民立即报了警，四名伤者也被紧急送往三原县医院进行救治。
医生：“一个在神经外科，一个转院到咸阳了，还有一个小伙子肋骨骨折。”
家属1：“人现在一直昏迷，身上骨折。”
家属2：“早上抢救到现在，人已经没有了。”
记者：“目前为止这起事故造成三人死亡，三人重伤一人轻伤，而我们在事发现场仍然见到很多村民乘坐机动三轮车出行，马上就要过年了，置办年货原本是个高兴事，但到了什么时候，这出行安全可都是马虎不得，可不敢让这样的悲剧再次上演了。
编辑： 王瑜
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09
娱乐文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。02-09
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08
娱乐郑爽离开某酒店。郑爽穿着土黄色外套，右眼贴着纱布和工作人员下楼聊着什么，郑爽妈妈走在前面先行一步。02-07
娱乐当地时间2018年2月6日，美国纽约，“贝嫂”维多利亚·贝克汉姆（ Victoria Beckham）出街购物。02-07
娱乐张歆艺一脸素颜，趴在袁弘背上，调皮的在袁弘头上扎小辫，而袁弘愤怒中透露出溺爱的表情，夫妻二人还对镜搞怪，大秀恩爱。02-07
娱乐2月6日凌晨，周杰伦在其个人社交账号上晒了一张照片，乍一看以为是条鱼，但细心观察后发现鱼的脸竟然是是周杰伦本人。02-07