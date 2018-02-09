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春节临近记者调查农贸市场 有商户一斤虾少3两

时间：2018-02-09 20:17:42  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春节临近记者调查农贸市场 有商户一斤虾少3两

快过年了，大家肯定最近要经常逛逛菜市场买些过年吃的喝的，无论是鸡鱼肉还是水果蔬菜销量肯定会增加不少，那么这个节骨眼上还有秤不给足的商户吗？

春节临近记者调查农贸市场，有商户一斤虾少3两。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 快过年了，大家肯定最近要经常逛逛菜市场买些过年吃的喝的，无论是鸡鱼肉还是水果蔬菜销量肯定会增加不少，那么这个节骨眼上还有秤不给足的商户吗？

今天（2月9日），记者就随机选了西安市一家农贸市场，看看这里的秤能否给够？

市场里，肉品种类相当丰富。从新疆过来的羊到大洋彼岸的蟹只要您想吃的都能买到。而记者也随机挑选了几家商铺，买了鱼肉虾，并且还对顾客买的水果车厘子进行复秤，结果都是足两销售。随后，记者又赶到一家生意看起来还不错的海鲜店。

记者：“这虾多少钱一斤？”

商家：“25元。”

记者：“要一斤。”

商家：“正好一斤。”

记者：“再要两条鲈鱼。”

商家：“11块一斤，一共4斤。”

编辑： 王瑜

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