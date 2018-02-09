西铁警方查获倒票窝点，犯罪嫌疑人订票2.6万张。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 春运期间，回家买火车票成了每个人最关心的事。最近，西安铁路公安机关通过“网上巡查”，查获一处倒票窝点。

西安铁路公安机关发现一例通过网上第三平台发布售票信息的疑似倒票的行为，经过进一步工作摸排，在一家店铺将这个倒票窝点查获。经审查，该店铺经营者刘某通过互联网收集第三方身份信息，然后根据列车车次的火车票紧俏程度，向购票旅客每张加价30元到70元不等出售车票，赚取好处费，之后再以快递的方式将火车票寄送给购票者。

民警在现场查获现票两百多张，而现场查获的电脑中显示的存储记录，刘某通过这种方式订票的以往记录达到了两万六千余张，票面价值总共160万余元。

西铁警方也提醒大家，购票时应该选择车站售票窗口、代售点、12306网站和官方订票电话等正规渠道进行购票。如果发现有加价售票或售卖假票的行为，可向铁路公安机关进行举报。

编辑： 王瑜