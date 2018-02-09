老赖因资金短缺借70多万不还，法院清晨上门拘人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 做生意借钱周转资金很正常，但是借完钱不还，让别人知道了，还敢和你做生意吗？
申请人：“当时芦某因为自己的工程项目，还有店面的租金问题，资金出现短缺。”
经朋友介绍，在2016年11月，男子芦某向任先生借了70余万元。
法官：“后来利息还了，本金一直没有还。”
申请人：“他就说自己在外地，自己的项目马上就完工了，人家马上就给钱了。要陪领导在外面之类的。”
经过莲湖法院审理，芦某必须向任先生还钱，执行局介入后，芦某也答应还钱。
法官：“芦某表示先拿十万，回去搞一个还款计划。从法院走了以后，再也找不到了。后来法院给他打电话，说在外地，一直不到法院来。”
经申请人提供线索，芦某并没有在户口所在地居住，而是在西安市太华路一小区租房子住。上个周末，执行局的法官、法警们清晨上门，把芦某堵了个正着。
芦某：“我下周一一定想办法，现在也没办法。”
而通过法院和申请人提供的信息来看，芦某绝对有钱，并不是说一分钱都还不上。
申请人：“我们了解到他的店面还是在正常运行，而且他的朋友圈也有一些更新，自己接的一些装修项目都在进展当中。”
目前，芦某已经被拘留了一个星期，而他的家属也帮他凑了30多万元。明明能凑到钱，但是非得等到实施拘留措施才着急，实在是不应该。法官也提醒其他老赖尽快还钱，躲得过初一躲不过十五。
编辑： 王瑜
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