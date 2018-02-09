西安交警发明日出行预警：商场买买买 道路堵堵堵

西部网讯（记者 刘望）明天（2月10日）是春节前最后一个休息日，天气晴好，“买年货”成为市民生活的关键词。西安交警预计集贸市场、大型综合商场、商圈周边道路会出现交通拥堵状况，西安市区晚高峰以及以往平峰时期上午10：00—12：30，下午13:00—16：00之间均出现不同程度拥堵状况，并将持续到年三十上午。
主要大型农贸批发市场
胡家庙果品批发市场：华清东路、兴工西路周边大货车多，车辆行驶缓慢，非途经需要，请绕行至长缨东路通行。
方欣海鲜批发市场：大兴西路由东向西方向、西二环白家口转盘及周边道路，易发生交通拥堵。
欣桥蔬菜批发市场：西三环辅道、富鱼路至石桥立交、大寨路西段易发生拥堵。
新北城蔬菜批发市场：朱宏路、石化大道、凤城四路车流量较大。
朱雀批发市场：顺兴路、建业二路、建业三路、郭杜南街车流量较大。
大型商圈及商场
受春节前市民购置年货的车流和人流共同影响，小寨东西路、南门至钟楼沿线、城区四条主干道、解放路、太华路、三府湾、长乐路、未央路、丰镐西路、科技路等路段将会出现小范围车辆行驶缓慢现象。
西安曲江国际会展中心、省体育场、西安市革命公园、西安市民乐园万达广场正在举办年货会，会场周边人多车多，易造成短时段交通拥堵。
节前其他易堵区域
受春节前学生流、务工返乡流、探亲流相互叠加，人员流动规模大，持续时间长的影响，城南、城西、城东、城北客运站，火车站、三府湾客运站、北客站等大型客运站周边易形成明显交通拥堵现象。客流较为集中，聚集快输出快，但不会形成大面积、长时间交通拥堵。
西安交警提示广大驾驶员，去往批发市场、大型商圈、交通客运站时，请提前规划出行路线，尽量避开拥堵时段和路段；在停车时应选择正规停车位，避免因堵占道路影响他人出行。在寻找车位时应保持精神集中，关注周边情况，谨慎驾驶，避免发生事故。
编辑： 刘望
娱乐2月8日，伊能静晒出一组28年前清纯旧照，照片中，伊能静一头时尚的长卷发，戴着礼帽，一脸的青涩。02-09
娱乐谈及近况，baby表示最近在与刘进导演、吴秀波老师合作《欲望之城》的拍摄，很高兴能与资深的前辈合作。02-09
娱乐文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。02-09
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08
娱乐郑爽离开某酒店。郑爽穿着土黄色外套，右眼贴着纱布和工作人员下楼聊着什么，郑爽妈妈走在前面先行一步。02-07
娱乐当地时间2018年2月6日，美国纽约，“贝嫂”维多利亚·贝克汉姆（ Victoria Beckham）出街购物。02-07
娱乐张歆艺一脸素颜，趴在袁弘背上，调皮的在袁弘头上扎小辫，而袁弘愤怒中透露出溺爱的表情，夫妻二人还对镜搞怪，大秀恩爱。02-07
娱乐2月6日凌晨，周杰伦在其个人社交账号上晒了一张照片，乍一看以为是条鱼，但细心观察后发现鱼的脸竟然是是周杰伦本人。02-07