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西安交警发明日出行预警：商场买买买 道路堵堵堵

时间：2018-02-09 18:07:11  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安交警发明日出行预警：商场买买买 道路堵堵堵

明天（2月10日）是春节前最后一个休息日，天气晴好，“买年货”成为市民生活的关键词。西安交警预计集贸市场、大型综合商场、商圈周边道路出现交通拥堵状况，西安市区晚高峰以及以往平峰时期上午10点至12点半，下午13点至16之间均出现不同程度拥堵状况，并将持续到年三十上午。

西部网讯（记者 刘望）明天（2月10日）是春节前最后一个休息日，天气晴好，“买年货”成为市民生活的关键词。西安交警预计集贸市场、大型综合商场、商圈周边道路会出现交通拥堵状况，西安市区晚高峰以及以往平峰时期上午10：00—12：30，下午13:00—16：00之间均出现不同程度拥堵状况，并将持续到年三十上午。

主要大型农贸批发市场

胡家庙果品批发市场：华清东路、兴工西路周边大货车多，车辆行驶缓慢，非途经需要，请绕行至长缨东路通行。

方欣海鲜批发市场：大兴西路由东向西方向、西二环白家口转盘及周边道路，易发生交通拥堵。

欣桥蔬菜批发市场：西三环辅道、富鱼路至石桥立交、大寨路西段易发生拥堵。

新北城蔬菜批发市场：朱宏路、石化大道、凤城四路车流量较大。

朱雀批发市场：顺兴路、建业二路、建业三路、郭杜南街车流量较大。

大型商圈及商场

受春节前市民购置年货的车流和人流共同影响，小寨东西路、南门至钟楼沿线、城区四条主干道、解放路、太华路、三府湾、长乐路、未央路、丰镐西路、科技路等路段将会出现小范围车辆行驶缓慢现象。

西安曲江国际会展中心、省体育场、西安市革命公园、西安市民乐园万达广场正在举办年货会，会场周边人多车多，易造成短时段交通拥堵。

节前其他易堵区域

受春节前学生流、务工返乡流、探亲流相互叠加，人员流动规模大，持续时间长的影响，城南、城西、城东、城北客运站，火车站、三府湾客运站、北客站等大型客运站周边易形成明显交通拥堵现象。客流较为集中，聚集快输出快，但不会形成大面积、长时间交通拥堵。

西安交警提示广大驾驶员，去往批发市场、大型商圈、交通客运站时，请提前规划出行路线，尽量避开拥堵时段和路段；在停车时应选择正规停车位，避免因堵占道路影响他人出行。在寻找车位时应保持精神集中，关注周边情况，谨慎驾驶，避免发生事故。

编辑： 刘望

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