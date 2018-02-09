陕西开展节前食药品安全大检查 保障"舌尖上的安全"

遇到食品药品安全问题可及时拨打12331电话投诉或向当地食品药品监管部门反映。



西部网讯（记者 熊惠玲）随着春节日益临近，人们选购年货、预订年夜饭进入高峰期。为进一步加强节日期间食品药品安全监管工作，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，2月9日，省食品药品监管局局长、省食安办主任张小宁带队，对西安市部分食品药品生产经营企业和餐饮服务单位进行节前督导检查。

张小宁一行先后来到陕西振彰食品有限公司、雨润农产品交易市场、徐记海鲜名都店、老百姓大药房北大街店和华润万家超市朝阳门店。每到一处，都详细了解企业和当地监管部门在保障节日食品药品安全方面采取的措施，现场查看了企业管理制度落实资料，深入企业车间、操作间、检测室等进行实地检查，对检查中发现的细小问题当场予以纠正。

张小宁指出，春节期间是市场消费的高峰期，确保节日期间食品药品安全责任重大。他强调，企业要牢固树立“第一责任人意识”，全面落实主体责任，依法依规生产经营，加强质量管理，为消费者提供健康、安全、有效的食品药品；各级监管部门要针对节日消费特点，加强监管力量，进一步加大市场检查执法力度和抽检频次，着力防范风险。强化应急值班，畅通举报渠道，做好科普宣传，确保全省人民群众度过一个欢乐祥和的春节。

据了解，为做好节日期间食品药品安全，省食药监管局提前部署，专门下发通知，要求全省各级监管部门结合节日消费特点，以米面粮油、肉制品、水产品、酒类、乳制品、保健品等为重点品种，突出集贸市场、商场超市、旅游景区和餐饮企业等重点区域，加大监管力度，排查食品安全风险和安全隐患；严厉打击从非法渠道购进药品等违法行为，严防假冒伪劣药品、医疗器械、化妆品流入市场；要充分利用门户网站、政务微信和微博等互联网渠道，开展食品药品安全科普宣传，适时发布食品药品安全消费警示，引导公众科学合理消费。

节日期间，广大消费者如遇到食品药品安全问题可及时拨打12331电话投诉或向当地食品药品监管部门反映。

编辑： 熊惠玲