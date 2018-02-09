34条留言有回复:宝鸡65岁村干部罹患癌症得到救助

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西部网讯 2月7日、8日，韩城市人民政府办公室、宝鸡市金台区政府办、扶风县住房和城乡建设局等29个党政相关单位回复了34条西部网网友留言。
65岁村干部罹患癌症无力治疗
将采取多方案进行救助
2月5日，网友“小刘”反映：我是鲁乖科，1953年出生，2003年任宝鸡市金台区蟠龙镇鲁家村党支部书记至今。2013年被确诊为“胃部恶性肿瘤”，前后共花费17万元。但2017年7月，复查时被诊断为“胃癌淋巴转移腹腔”，面对化疗一次8000多元及无法报销的西药，治疗一月就要2.1万元，家庭实在无力承担。
作为一名在基层工作40年的老党员，每月只能领取120元的农村养老保险，请求政府部门给予帮助，好让我重燃生命之火，战胜病魔！
宝鸡市金台区人民政府办公室回复：2017年7月，鲁乖科癌症复发入院治疗，蟠龙镇政府于2017年8月和11月先后两次救助鲁乖科共计10000元，办理门诊特殊慢性病报销，解决平时门诊放、化疗部分费用，每年不超过2万元。2月，区政府区长宁怀彬走访慰问鲁乖科，并送去慰问金2000元。
另外，将采取多方案进行救助。鲁乖科家庭向蟠龙镇人民政府递交的民政临时救助资料正在审核过程中。蟠龙镇政府计划再行为其救助5000元。后期，蟠龙镇党委、政府将根据其治疗情况及实际需求，及时提供帮助。组织区红十字会、区慈善协会发动党员、机关干部以及社会力量，帮助其解决部分看病费用。
商南徐家店社区焚烧垃圾污染大
将进行宣传教育 严禁焚烧行为
2月8日，网友“无辜受害者”反映：距离商南县过风楼镇政府1000米附近有一个大型垃圾站，常采取垃圾焚烧的方式处理垃圾。焚烧浓烟滚滚，农民骑着摩托车经过该垃圾站，宛如“腾云驾雾”一般，周围总弥漫一股刺鼻味道。
商南县过风楼镇人民政府回复：该地为镇政府投入大量资金修建的垃圾填埋场，无需进行焚烧即可做到垃圾处理，据了解，该次焚烧可能为附近村民不慎将炭火灰烬倒入所致。
针对此现象，我镇已在该地区树立警示标语，并对群众进行宣传教育，对全镇的垃圾填埋场进行逐一排查，严防此类现象再次发生。对发现露天焚烧垃圾的行为，可向镇政府投诉举报。举报电话：0914-6161304。
编辑： 沈晓芳
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