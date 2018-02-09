陕建“两联一包”：帮扶村人均纯收入提高到5600元

2月9日，陕西建工集团有限公司第一届二次职代会暨2018年工作会议在西安举行。

西部网讯（记者 鄢山宇） 2月9日，记者从陕西建工集团有限公司了解到，自与子长县张家庄村建立“两联一包”帮扶关系以来，累计投入150多万元填沟造地、修便民路、栽培帮扶、资助贫困生上大学，张家庄村的人均年收入由2012年的不足3000元提高到5600元，今年将全部脱贫摘帽。

2月9日，陕西建工集团有限公司第一届二次职代会暨2018年工作会议在西安举行。记者从会上了解到，2017年全年实现项目合同签约额1727.25亿元，同比增长19.33%。累计完成营业收入838.2亿元，同比增长10.14%；利润总额12.58亿元，同比增长32.34%。省国资委对陕建2016年度及2014-2016年任期的经营业绩考核为A级，名列前茅。

2017年，陕西建工集团有限公司向陕西省扶贫基金捐资300万元。作为省国资委系统助力脱贫攻坚安康合力团团长单位，陕建在安康投资3亿元开建陕建新型建材工业园，综合实施产业扶贫、项目带动、就业扶贫、技能扶贫等举措。

“两联一包”是省委、省政府在扶贫开发工作中形成的联县联乡包村扶贫工作模式。陕建与子长县张家庄村建立“两联一包”帮扶关系以来，累计投入150多万元填沟造地、修便民路、栽培帮扶、资助贫困生上大学，张家庄村的人均年收入由2012年的不足3000元提高到5600元，今年将全部脱贫摘帽。

编辑： 王瑜