本周六西安新车可继续挂牌 周日是工作日但不限行

西部网讯（记者 刘望）快过年了，很多手头宽裕一点的市民都买了新车，可是挂不上车牌令人头疼，记者从西安市交警支队了解到，为有效缓解市民节前挂牌难，加快办理新车注册业务，使广大市民可以在春节前顺利领取新车牌，明日（2月10日，周六）9：00—17：00，在西安市车管所、郊县所以及管辖的全市34处新车注册网点加班延时办理新车挂牌业务。
另外，对于很多驾驶员关心的“本周日正常上班，机动车是否限行”的疑问，西安交警也做出了明确回应： 按照冬防期机动车限行的有关规则，公休日因法定节假日调休为工作日的，不限行。也就是说，2月11日虽然调休为工作日，但仍属于传统意义上的公休日（周日），所以2月11日当天机动车不限行。
进口、国产小型汽车注册挂牌地址及电话
1、车辆管理所东区分所，地址：东三环浐灞汽车主题公园通塬路，电话：82293165
2、车辆管理所西区分所，地址：沣东新城西户路中段8号，电话：89507831
3、车辆管理所南区分所，地址：东仪路19号，电话：88239551
4、车辆管理所北区分所，地址：经济技术开发区草滩七路，暂无电话
5、车辆管理所长安分所，地址：长安区韦曲南街西寨村西侧，电话：85622350
6、郊县车辆管理所，地址：未央区三桥西部车城内，电话：84510409
7、鱼化寨机动车登记服务站，地址：鱼斗路，暂无电话
国产小型汽车注册挂牌地址及电话
1、高陵县车辆管理所，地址：高陵县西韩路与高交路口东200米，电话：86912568
2、鄠邑车辆管理所，地址：鄠邑区（户县）庞光镇，电话：84989000
3、蓝田县车辆管理所，地址：蓝田县蓝关街道蓝水路，电话：86758874
4、临潼区车辆管理所，地址：临潼区银桥大道60号，电话：82388033
5、阎良区车辆管理所，地址：阎良区人民东路108号，电话：86864633
6、周至县车辆管理所，地址：周至县二曲镇中心西街，电话：86759116
国产小型汽车注册挂牌地址及电话（4S店）
1、西安华中汽车销售服务有限公司，地址：团结南路26号，电话：88225533
2、陕西庞大乐业汽车销售服务有限公司，地址：神舟三路339号，电话：89689778
3、西安华瑞汽车销售服务有限公司，地址：未央区三桥街道天台路55号，电话：89117766
4、陕西路通阳光实业有限公司，地址：雁塔区富源五路，电话：89545600
5、西安航天龙腾丰田汽车销售有限公司，地址：文景路20号，电话：86512584-2888
6、西安佳弘汽车服务维修有限公司，地址：雁塔区西沣公路58号，电话：62680825
7、陕西盛威汽车销售服务有限公司，地址：西三环与石化大道十字向北200米路西，电话：89102214
8、西安中宝汽车销售服务有限公司，地址：航天基地东长安街966号，电话：89057777
9、西安运通博宝汽车销售服务有限公司，地址：草滩吕小寨立交西北角，电话：68767777
10、陕西佳泰汽车贸易有限责任公司，地址：浐灞生态区通塬路1680号，电话：158-9130-1009
11、陕西彤立江汽车销售服务有限公司，地址：幸福南路111号，电话：82216699
12、新丰泰灞桥园区，地址：东三环与南三环交汇处汽车公园，电话：81337788
13、西安白云汽车销售服务有限公司，地址：西影路395号，电话：85519688
14、新丰泰浐灞4S店，地址：浐灞生态区欧亚一路1555号，电话：86610308
15、陕西华兴新世纪汽车服务贸易有限公司，地址：凤城四路C5区，电话：86528001
16、新丰泰南三环园区，地址：雁塔区里花南路6号，电话：132-2800-9086
17、唐都进口汽车服务有限公司，地址：幸福中路41号，电话：135-7183-2812
18、陕西银光汽车贸易有限公司，地址：明光路20号，电话：86281005
19、马腾空名车广场，地址：南三环马腾空立交桥东北角，电话：83227577
20、庆通销售服务有限公司，地址：天台路98号，电话：189-9113-8219
进口、国产大中型客、货车注册挂牌地址及电话
1、博恒机动车检测有限公司，地址：雁塔区科技路西段555号，电话：暂无
2、陕西恒正汽车检测有限公司，电话：89117001，地址：未央区北三环辅道闫家村付三号
3、西安关中机动车检测服务有限公司，地址：西安市雁塔区鱼化双旗寨村园区1号，电话：88098888
编辑： 刘望
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