144次违法未处理的客车你敢坐吗？陕西曝光一批违法车辆
时间：2018-02-09 15:53:27
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望
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144次违法未处理的客车你敢坐吗？陕西曝光一批违法车辆
一辆客车名下有一百多次交通违法没有进行处理，这样的客车你还敢乘坐吗？随着春节的临近，为了保证广大旅客出行安全，尽量乘坐安全车辆，2月9日，陕西省公安厅交警总队通报了全省交通违法未处理总量前50名的公路客运车辆和所属企业。
西部网讯（记者 刘望）一辆客车名下有一百多次交通违法没有进行处理，这样的客车你还敢乘坐吗？随着春节的临近，为了保证广大旅客出行安全，尽量乘坐安全车辆，2月9日，陕西省公安厅交警总队通报了全省交通违法未处理总量前50名的公路客运车辆和所属企业。
截至2月9日，公路客运企业所属车辆违法未处理总量前5名全部是小型汽车，分属5家不同的运输公司所有。其中，安康市世纪汽车客运有限公司旗下陕G15798牌照车辆违法未处理数量多达144次，安康市汉滨区金顺汽车客运有限公司、安康市汉滨区逸达公路客运有限公司、榆林市恒泰汽车运输集团有限公司、榆林市长运汽车运输集团有限公司4家公司的车辆违法次数也都在75次以上。
接下来，公安交管部门将组织民警对这些违法未处理车辆进行重点检查，督促驾驶员及时接受交通安全法律法规的教育，处理交通违法行为，消除安全隐患。
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刘望
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旅游当日，2018武汉东湖梅花节在武汉东湖梅园开幕。梅花节期间还将举行一系列以“梅”为主题的文化活动。02-09
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旅游近日，国家旅游局发布春节假日旅游指南，针对春节假日旅游情况进行了分析预测。02-09
旅游根据国家旅游局发布的调查数据显示，2018年第一季度，我国居民出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节期间出行。02-09
旅游北上登山、由于冰雪地面，稍有不慎容易摔伤，轻则挫伤破皮，重则骨折出血。所以去玩雪一定要注意防摔倒。02-09
旅游2月7日，陕西省考古研究院透露，考古人员对唐元陵的神道石刻及下宫遗址进行了考古发掘和清理，新出土鸵鸟等石刻27件。02-08
旅游四川省文物考古研究院6日召开新闻发布会，对外公布了四川汉晋古城的考古工作成果。02-08
旅游近日，一名云南游客搭乘亚航航班由吉隆坡飞往斗湖的途中，因在机舱内吸烟被马来西亚法院判处罚款。02-08
旅游近日，马蜂窝旅游网推出2018年2月“旅游蜂向标”，数据显示，春节期间境内热门目的地主要集中在广东和云南。02-08
旅游近日，楼观景区也换上了火红的“新装”，为2月15日正式启动的“有福之人来楼观·戊戌春节大庙会”新春活动增添了喜庆的色彩。02-08
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美食香菇用清水泡发，切片，只做馅的话两三朵就够，我一次泡了很多烧别的菜用。中间铺上小白菜、粉丝和香菇。02-09
美食葱、姜、蒜、椒，人称调味的“四君子”，它们不仅能够调味，而且能杀菌去霉，对人体健康大有裨益。02-09
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美食菠菜是我国极为常见的蔬菜之一，它有“营养模范生”之称，富含类胡萝卜素、维生素C、维生素K、矿物质等多种营养素。02-09
美食味甘性微寒，具有清热利水、解表散寒、养胃止渴的功效。将空心菜根120克水煎服，可以治疗痢疾；捣烂外敷可以治。02-09
美食山药有利于健脾养胃，薏米利湿健脾，红枣和胃养血，简单的煲一锅这样有营养的粥，早餐吃来是不是极好的呢！02-08
美食作为吃货的民族，在寻找食材的方面，有人爬到300米高的树颠，有人深入海底。越是珍稀的食材，越难得到，当然价格也是凡人难以想象地高。02-08
美食今天要介绍的这几道菜虽然不是什么复杂的大菜，但却深受全世界人的喜欢。快看看有没有你的拿手菜！02-08
美食新年快到了，小编也为大家精心准备了一份“营养”大礼包——“巧学营养搭配，精神百倍闯羊年”，大家赶紧去拆开吧。02-08
美食清爽又美味的小菜，做起来也十分快手简单，端上饭桌，比肉还受欢迎！02-08
美食总有那么一群心灵手巧的吃货，在开发创意美食的路上前行着。又有新品推出，简直鬼斧神工，大家都是开挂了么。02-07
美食春节快了，朋友聚餐,家人聚餐,老三样的菜色是不是已经看腻吃腻毫无兴趣了？学做点新东西吧！02-07
健康说到糖尿病，人们通常会联想起高血糖、高血脂、高血压等症状。02-09
健康春节到了，亲朋好友聚在一起，身为哺乳妈妈的你被“好心”的过来人提醒过吗？“02-09
健康随着饮食结构的改变，最近三五年门诊碰到的颈动脉狭窄患者越来越多，超过半数都是因头晕眼花前来就诊发现的。02-09
健康中医学认为，人参具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津止渴、安神益智等功效。02-09
健康对于干燥的北方来说，喝凉茶解渴是很多人的习惯，同时在冬季也可以缓解体内燥热。02-08
健康肩周炎一般起病缓、病程长，冬春季或阴冷天气加重。专家提醒，立春后天气多变注意预防肩周炎。02-08
健康立春后，人的肝气也开始旺盛，排浊气、畅气血，正是调养肝脏的大好时机。02-08
健康春节临近，坚果基本是年货必买项。但是如何挑选，很多人恐怕不太清楚。02-08
健康最近寒潮一波猛过一波，加上年关近各种忙，体能消耗大，不少人食欲增大。02-07
健康叫外卖解决繁琐的吃饭问题的确省时省力又干净，这已经是现代年轻人的普遍做法。02-07
健康蔬菜含有大量的维生素，在食用前保鲜不当会造成维生素的损失，其中损失最多的是维生素C，其次是维生素B2。02-07
健康蜂蜜虽好，却不可乱喝，需要根据不同的身体状况，选择适宜的饮用时间，以达到事半功倍的效果。02-07
教育日前， 中国科学院院长白春礼介绍，中国科学院战略性先导科技专项实施7年来，取得了一批重大原创成果，进入科研成果丰产期。02-09
教育2月7日，画家范炳南、表演艺术家陆树铭和他的陆家班明星团队部分成员一行来到红石岩监狱进行传统文化进“高墙”帮扶行动。02-08
教育2月8日，正逢狗年小年，由榆阳区环卫局主办的“城市因您而美 关爱环卫工人”主题活动，在榆林九溪半岛售楼部开展。02-08
教育方方面面都负起责任来，为孩子们营造一个安全、活泼、宽松的氛围，让孩子们能够快乐成长。02-08
教育2018年国家级教学成果奖评审接受香港、澳门申报，这在国家级教学成果奖的评审中还是第一次。02-08
教育教育部要求为每所普通中小学配备责任督学，并将责任督学个人信息和督导事项在学校校门显著位置予以公布。02-08
教育自全国100余所高等院校的400余名应届毕业生成功完成由一名地方青年向合格边防警官的转变，他们将在边防一线建功立业。02-08
教育叶品向记者展示了自己的“第二课堂成绩单”，从幼儿故事创编大赛到钢琴六级，从动漫设计大赛到“青春飞扬”舞蹈大赛，佳绩频频。02-07
教育其中6所高校设置创新创业学院，12所高校共举办创新创业教育实验班126个；全市高校共开设创新创业教育类课程505门。02-07
教育过去司法考试实行的是纸笔考试。随着科技化、信息化的发展，计算机化考试已经成为一些国家级准入类考试的通行做法。02-07
教育“有空来家里玩儿”这句话已经不再流行了，90%的80后和70后一般都不会邀请朋友到家里聚会，家已经不再被他们定义为社交场所。02-07
教育他说，老家有不少苞谷地，儿子没出去工作时，也一直喜欢吃苞谷面，想给他们（儿子）弄点苞谷面，到时候可能用得上。”02-07
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
汽车内饰方面，新车基本维持了普通版车型的造型，整体采用碳黑色的内饰色调，搭配中控以及两侧门板处的棕色饰板，大大提升了该车的车内质感。02-08
汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
汽车更大型的马自达CX-9销量达2300辆，增长约47%;小型马自达CX-3销量从去年1月的1200辆增长至1350辆，增长约12%。02-08
汽车实际上，丰田旗下的混合动力汽车都表现不俗，其中豪华品牌雷克萨斯混合动力汽车在南美洲、中美洲和加勒比海地区的销量就增长了近一半。02-08
汽车据英国汽车杂志2月6日报道，起亚全新一代Ceed掀背车将在3月份开幕的日内瓦车展上发布，未来将与福特福克斯竞争。02-08
汽车这些投资包括用于开发即将推出的纯电动Mission E跑车及其衍生车型，投资金额在4.47亿英镑(约合人民币为39.2亿元)。02-07
汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07
汽车明年，备受期待的全新奥迪A6L、全新奥迪Q3将陆续在中国市场投放，为用户创造出更多充满惊喜感的驾乘享受。02-07
汽车近日上市的北京(BJ)40系列柴油版分两款车型，分别为北京(BJ)40 2.0TDi手动四驱尊贵版和北京(BJ)40L 2.0TDi手动四驱尊贵版，售价同为15.99万元。02-06
汽车根据联盟首席执行官卡洛斯戈恩去年9月宣布的一项多年商业计划，这6款电动汽车是雷诺-日产-三菱联盟计划于2022年前12款电动车计划的一部分。02-06
汽车MPV产销同比分别下降17.6%和17.1%，交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%，SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%。02-05
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02