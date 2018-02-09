144次违法未处理的客车你敢坐吗？陕西曝光一批违法车辆

西部网讯（记者 刘望）一辆客车名下有一百多次交通违法没有进行处理，这样的客车你还敢乘坐吗？随着春节的临近，为了保证广大旅客出行安全，尽量乘坐安全车辆，2月9日，陕西省公安厅交警总队通报了全省交通违法未处理总量前50名的公路客运车辆和所属企业。

截至2月9日，公路客运企业所属车辆违法未处理总量前5名全部是小型汽车，分属5家不同的运输公司所有。其中，安康市世纪汽车客运有限公司旗下陕G15798牌照车辆违法未处理数量多达144次，安康市汉滨区金顺汽车客运有限公司、安康市汉滨区逸达公路客运有限公司、榆林市恒泰汽车运输集团有限公司、榆林市长运汽车运输集团有限公司4家公司的车辆违法次数也都在75次以上。

接下来，公安交管部门将组织民警对这些违法未处理车辆进行重点检查，督促驾驶员及时接受交通安全法律法规的教育，处理交通违法行为，消除安全隐患。

编辑： 刘望