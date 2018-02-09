陕西将严厉打击赌博：打牌人均200元即为情节严重

陕西省公安厅在西安举办打击赌博违法犯罪宣传活动。
西部网讯（记者 刘望）春节期间，许多人从外地回到家乡与亲友团聚，难免有亲友会提议“打一圈牌”“发个微信红包”，这时就要警惕了，当心陷入赌博的陷阱。今天（2月9日），记者从陕西省公安厅组织的打击赌博违法犯罪活动上了解到，今年春节，公安部门将对互联网赌博、乡村赌博和流动赌场展开打击。
微信群发红包要当心 有些游戏规则碰不得
“群里每人发一定数额的红包作为资金池，谁抽中特定钱数，谁就和群主分享资金池里的红包”，听起来这像一个微信群红包游戏，但事实上，这是一个典型的网络赌博行为。今年，陕西将重点打击类似依靠互联网进行赌博的活动，诸如网络游戏、非法彩票、各类APP、微信红包等方式开设赌局坐庄牟利的犯罪行为，都将被严惩。
此外，春节期间，很多在外赚到钱的农民工回到家乡，与朋友打牌娱乐，但往往因下注过大，一小时就输掉一年的血汗钱。据公安部门统计，农村赌博问题形势严峻，一些因城中村拆迁而“暴富”的拆迁户和“腰包鼓起来”的留守群体，往往将赌博作为主要娱乐消遣活动，这些人也被设置为重点打击对象。
除此之外，一些地下赌博团伙在田间地头、山岭废弃工棚等偏远隐蔽场所招赌聚赌，并逐渐形成了赌博产业链。他们经常和黑恶势力犯罪相互交织，滋生涉枪涉爆等其他严重暴力犯罪。近日，周至县就在一处荒地发现大量私家车聚集在一个帐篷遮掩的空房周围，进而揪出一个聚众赌博窝点，公安部门对于这一类犯罪，将打早打小，露头就打，不停地打。
打牌超200元算情节严重 提供条件获利500元就拘留
很多过年和朋友打牌娱乐的市民都好奇，打多大的牌才不算赌博。根据《治安管理处罚法》裁量细化标准，人均参赌金额在200元以上或者当场赌资在800元以上，就算“赌博”且情节严重。与此同时，以“牌九”“押宝”“同花顺”“推饼”等方式赌博的均算作情节严重。
同样，作为棋牌室的老板也得注意了，凡是为赌博提供条件获利500元以上或者吸引未成年人参与赌博也被视为情节严重。未经批准擅自发行销售彩票或者以盈利为目的聚众赌博、开设赌场，也会受到从严处罚。
按照《治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。
编辑： 刘望
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