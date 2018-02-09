陕北榆林过大年活动启动 旨在发展壮大当地旅游业

西部网讯 （记者 李明）院外的锣鼓声阵阵，“双水村孙玉厚家”的女主人正忙里忙外，张罗着年茶饭，即将招待慕名而来体验陕北过大年民俗的游客。
“黄馍馍、黑馍馍、窝窝头、凉面凉粉、刀刀腕托、黑楞楞……都有卖的。”郭大姐手里的活不停，一边熟练地介绍。她是“孙玉厚家”窑洞的真正的女主人，在这里开办农家乐，售卖当地特色小吃。
“双水村”是绥德县郭家沟村，这里因拍摄电视剧《平凡的世界》走红。在剧中，孙玉厚是个老实巴交的农民，日子过得十分拮据。但郭大姐的日子，靠着农家乐，比孙玉厚的生活要滋润多了。
郭大姐比孙玉厚更盼着过年。由榆林市旅发委主推的陕北榆林过大年活动，去年首次举办，郭家沟村是闭幕式举办地，而今年郭家沟村则是活动的启动仪式举办地。
“去年，我们那天就卖了几百碗的黑楞楞。”陕北榆林过大年活动让郭大姐在一天就赚了2000多块钱。
2月8日（农历腊月廿三），在2018年陕北榆林过大年的启动仪式上，闹秧歌、吹唢呐、陕北说书的“陕北民俗活动三件套”自然必不可少，另外还增加了擀杂面大赛、送灶神仪式。
活动现场“长枪短炮”齐上阵。除了新闻媒体之外，主办方还请来一众摄影爱好者和部分微博、微信账号运营者。
陕北榆林过大年是当地旅游部门从去年起主推的活动之一，从农历腊月二十三持续到正月二十三，初衷是通过推广陕北年俗文化，打造榆林旅游文化品牌的影响力，从而吸引更多的游客来榆林旅游。
在简短的开幕式过后，大量人涌入了郭大姐的“孙玉厚院子”来吃饭，尽管有些是周边的老乡群众。
“我们肯定是希望来这里的人越多越好嘛。”郭大姐说。
从公开统计的数据来看，郭大姐的愿景也在实现，榆林市接待游客的数量持续增加，2016年共接待游客2480万人次，2017年接待3226万人次，旅游收入方面，2016年是142亿元，而刚刚过去的2017年的旅游综合收入则是190.8亿元。
编辑： 谢卓
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