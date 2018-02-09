陕西省与中科院共建西安科学园 打造 科技创新聚集区

在2月6日的签约仪式上，西安市政府与中科院西安分院签署共建西安科学园备忘录。（资料图）

西部网讯（记者 李媛）记者今天（2月9日）获悉，在近日陕西省政府和中国科学院签署的共建中国科学院西安科学园协议中，规划一期将在西安科学园里打造科研机构、建设科学装置、建设创新平台三大聚集区；建设丝路科技合作区以及中国科学院西安科教融合、现代化科普两大教育基地；一批高水平科研机构，国际一流科研机构都将被引进西安。

根据协议和备忘录，中国科学院和陕西省将在西安高新区共建中国科学院西安科学园。中科院西安科学园规划建设用地5平方公里，选址位于西安高新技术产业开发区。一期规划建设用地3000亩,建设科技创新区，将打造国家级科学研究基地、先进技术研发基地和高级人才培养基地。二期规划建设用地4500亩,建设产业转化孵化区，围绕光电信息、航空航天、新材料、民生健康和环境保护等领域，培育一批高科技创新企业，打造高水平的成果转化中心、科技金融中心和创业孵化中心。

三大科技创新聚集区 建多个国家重点实验室

记者了解到，根据规划，中国科学院西安科学园一期将围绕科技创新，建设三大聚集区，两大教育基地及丝路科技合作区。

在建设科研机构聚集区方面，按照中科院率先建设国际一流科研机构的要求，重点建设中科院地球环境研究所新园区、中科院国家授时中心科研区、中科院西安光学精密机械研究所科创区等，汇聚中科院在陕机构和陕西省科学院等科研机构，引导和支持中科院所属相关科研机构入驻中国科学院西安科学园，引进和合作建设一批高水平科研机构，形成国际一流科研机构聚集区。

在建设科学装置聚集区方面，以大科学装置建设为目标，培育建设一批高效率开放共享、高水平国际合作、高质量创新服务的重大科技创新平台。加快合作推进高精度地基授时系统等装置建设，积极筹建医用重离子加速器，联合培育西安阿秒光源、西部质子（医疗）中心、大陆环境钻探岩心标本库及分析测试设备集群、大型太阳能城市空气清洁系统、飞秒激光精密制造装备的工业化可靠性研究测试中心等研究平台。

在建设创新平台聚集区方面，围绕大科学装置建设，在时间频率科学、资源与生态环境领域谋划争取建设国家实验室，在光电子信息、先进制造、新材料等领域争取建设若干国家重点实验室（国家工程中心）。加快推进陕西省加速器质谱应用重点实验室、陕西省光谱成像工程技术研究中心建设，积极筹建陕西省超快激光装备制造工程中心、陕西省大气污染与雾霾防治重点实验室和陕西省先进大气污染控制技术工程中心。配套建设和引进一批跨学科交叉新型研发机构、产业技术研发机构，逐步建成一个面向多领域产业技术研发与开放共享基地，形成一大批可转化的重大技术成果。

打造两大教育基地 建设丝路光电信息产业合作园

根据规划，中国科学院西安科学园还将打造两大教育基地.

在建设中国科学院西安科教融合教育基地（西安学院）方面，整合中科院在陕机构和陕西省科学院的科研教育资源，共同推进中国科学院大学光电学院（西安）、地球科学学院（西安）、天文与空间科学学院（西安）的建设，联合培养创新型人才，形成高层次人才培养的增长点。

在建设现代化科普教育基地上，支持建设“天文+时间+导航”特色科普旅游中心、秦岭自然科学馆和硬科技展示体验中心，形成高水平、多专题、集科学研究与科普教育于一体的科普教育基地。

在建设丝路科技合作区方面，以中国科学院国有资产经营有限责任公司（以下简称“国科控股集团”）为主导，建设丝路光电信息产业合作园区。推动中科院西安光学精密机械研究所与国外机构共建“阿秒科学研究中心”“中英微纳光子学联合研究中心”“中欧合作创新中心”等。推动中科院地球环境研究所已建的国际联合实验室深化合作、加快发展。推动中科院国家授时中心北斗广域差分增强系统率先服务“一带一路”建设，促进国际化应用。通过共建共享、开放交流，形成丝路国际科技合作新高地。

编辑： 李媛