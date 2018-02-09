宁陕纪委铁腕执纪 干部入户帮群众追还民生资金

78岁的蒲朝兴老人接过宁陕县纪委干部帮其追还回来的1820元低保金时连声表感谢。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 谭海波 王黎） 2月7日，宁陕县筒车湾镇龙王坪村泗水沟组78岁的蒲朝兴老人接过纪委干部退返回来的1820元低保金时喜上眉梢。

近日，宁陕县纪委入户向群众返还被公职人员及村(社区)干部贪污、侵占、克扣、挪用、截留的民生资金15.25万元,涉及农户15户，村集体1个。

2017年，宁陕县聚焦脱贫攻坚、惠农政策落实、农村集体“三资”管理等方面的问题，在全县范围内部署开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治工作，严肃查处公职人员及村(社区)干部在落实惠民政策过程中优亲厚友、吃拿卡要、虚报冒领、截留挪用、贪污私分等问题，切实维护群众利益。

2017年，宁陕县共处置侵害群众利益的不正之风和腐败问题线索367件，初核367件，立案94件，结案94件，党政纪处分101人次，移送司法机关2人，形成了强有力的震慑，增强了群众对反腐败工作的信心，传递了监督执纪的正能量。

编辑： 张娟