5人殴打警察被刑拘 安康市公安局领导看望受伤民警

邱祖满代表市、区公安部门看望慰问受伤的民警。

西部网安康讯（记者 毛明博）民警在处警时，5名嫌疑人不但不配合还趁着酒劲殴打民警致其受伤。4名疑犯随后被增援来的警察控制，1人逃脱。汉滨警方介绍，目前涉嫌殴打警察妨害公务的5名疑犯全被刑拘。

2月8日，受安康市副市长、安康市公安局党委书记、局长杨尚伟委托，安康市公安局党委委员、常务副局长、汉滨公安分局局长邱祖满带领市、区公安局领导专程到医院看望慰问受伤民警。

邱祖满在详细了解民警伤情及恢复情况后，叮嘱相关人员照顾好受伤民警的生活，并要求详细调查民警执法时被殴打致伤等情况，配合相关部门从严从重从快处理此事，以维护民警合法正当权益和法律尊严。

2月2日20时许，有人报警称，安康城区江北一KTV有人打砸物品“闹事”，公安汉滨分局建民派出所民警遂出警处置。在案发现场处警的民警发现当事人郭某、李某、马某前、魏某等人处于醉酒状态，正毁坏KTV内的物品，民警当即制止郭某等人的违法行为，并要求其进一步接受调查。在离开KTV包房后，郭某等人开始对民警进行推搡，继而发展到对民警进行殴打并抢夺警械，造成处警的4名民警不同程度受伤，其中一名民警鼻梁骨折。

据被打伤鼻梁致骨折的民警称，当时KTV内有10余人，均呈现不同程度醉酒，民警在询问相关人员时，为避免事态变化故未使用警械。但醉酒行凶的郭某、马某等人除推搡民警外还抢夺警械，最后竟然殴打民警致伤。

“当晚，涉嫌殴打民警5人，有4人被刑拘1人在逃。目前，这5人均被拘留。”2月8日，汉滨公安分局相关民警称。案件仍在进一步办理中。

编辑： 张娟