榆林工业大道3人死亡车祸续：逃逸肇事司机被刑拘

西部网榆林讯（记者 李明）2月6日下午3点，榆林工业大道发生一起交通事故，造成3人死亡，事发后肇事司机弃车逃逸。记者从横山公安分局了解到，肇事司机已经归案，并被依法刑事拘留。

2月6日下午3点多，榆林市榆横工业大道横山区波罗镇芦草梁十字路口，一辆半挂车与小轿车发生碰撞，大货车侧翻，小轿车起火，事故共造成3人死亡。

事故发生后，肇事货车司机弃车逃逸，当地启动了重特大道路交通事故应急处置预案，并成立“2.06”交通肇事案件侦破专案组。目前，肇事者贾某已经归案，经民警突审，贾某对自己肇事逃逸的事实供认不讳。

据了解，肇事者贾某已被公安机关刑事拘留，该案件还在进一步办理中。

事故发生后，榆林市交警支队长要求紧急排查治理安全隐患，坚决预防较大交通事故。

【新闻回顾】榆林榆横工业大道发生一起交通事故 致3人死亡

编辑： 谢卓