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西铁短视频刷屏网络 佛坪“熊猫的心愿”赚足眼泪

时间：2018-02-09 11:49:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西铁短视频刷屏网络 佛坪“熊猫的心愿”赚足眼泪

春节前，由知名导演陈可辛拍摄的《三分钟》戳中了大众内心深处的柔软，看哭了很多人。昨天（2月8日），由中国铁路西安局集团有限公司推出的年度微电影《熊猫的心愿》，上线数小时即获得几十万观看量，再次引发众多网友的共鸣和点赞。

西部网讯 春节前，由知名导演陈可辛拍摄的《三分钟》戳中了大众内心深处的柔软，看哭了很多人。昨天（2月8日），由中国铁路西安局集团有限公司推出的年度微电影《熊猫的心愿》，上线数小时即获得几十万观看量，再次引发众多网友的共鸣和点赞。

网友“落叶”感慨，“我是熊猫家乡的一个大学生创业者，真心感受到了中国铁路带来的幸福度。老人孩子再也不用坐4个多小时的大巴车了，将外界的优质信息和丰富的信息资源都带进了这崇山高耸的“不便”之地。也将佛坪这青山绿水推向大城市，感谢中国高铁！”

网友“高杉”说，“作为一名铁路职工，这部片子戳中了我的泪点。铁路连接了万水千山，连通了心与心的距离。今年过年我在线上，想想努力工作值班的背后，有无数个片中‘小熊猫’这样的期待与愿望的实现，感觉很欣慰，很有力量，很温暖！”

据了解，这部微电影是继去年《小小的心愿》后的系列之作，用另一种角度来审视改变千年“蜀道难”的西成高铁。这是一个属于熊猫故乡和高铁站的故事，也是一个属于所有盼团圆的人和铁路的故事。一条路、一座车站、一段贫困山区留守儿童的家庭心愿……归家团圆永远是春运路上永恒且甜蜜的话题。

编辑： 秦怡

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