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春运资讯·2月9日|西安局加开32列车 去往这些地方

时间：2018-02-09 09:12:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·2月9日|西安局加开32列车 去往这些地方

临近春节，为方便网友及时了解铁路资讯，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运信息。

西部网讯 临近春节，为方便网友及时了解铁路资讯，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运信息。

【2月9日】

西安局集团公司加开32列

加开长途列车13列，主要去往北京、上海、温州、深圳、贵阳等方向。

加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、潼关、府谷、略阳等方向。

这些方向车票基本售完

从车票预售情况来看，西安至成都、重庆方向高铁票已基本售完，其他方向高铁票额充足。

省内西安至延安方向高铁车票已基本售完，其余各方向动车组票额充足。

西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、银川、呼和浩特和西北、新疆方向普速列车有座席票额已基本售完。

西安至榆林、神木普速列车卧铺票已基本售完。西安往省内其他各地普速列车能力充足。

编辑： 钟莹

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