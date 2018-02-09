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赞！咸阳这家店连续7年请环卫工聚餐

时间：2018-02-09 08:36:30  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王晓辉

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赞！咸阳这家店连续7年请环卫工聚餐

今天（2月8日）上午，咸阳世纪大道附近的一家餐馆吃饭的人爆满，客人都是清一色的环卫工人。不过，他们都是来免费享用大餐的。

咸阳世纪大道附近的一家餐馆吃饭的人爆满，客人都是清一色的环卫工人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉） 2月8日上午，咸阳世纪大道附近的一家餐馆吃饭的人爆满，客人都是清一色的环卫工人。不过，他们都是来免费享用大餐的。

记者看到，餐桌上的菜品丰富，说这是顿大餐，一点不过分。更重要的是，用餐的280名环卫工师傅们是免费享用。

餐馆老板王群淲：“菜味道咋样？”

环卫工人：“好好好。”

餐馆老板王群淲：“有啥需要告诉我，你们吃好、喝好，回家过个好年。”

编辑： 王瑜

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