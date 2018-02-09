投资公司人去屋空百余老人血本无归，已立案调查。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰 李凌风）老年人攒点钱不容易，所以养老金可不要轻易用作投资，像下面说的这些老人，现在可都是后悔莫及。

在西安市和平路上金鑫国际大厦三层，2月8日早上陆陆续续来了一百多名老年人。据记者了解，这已经不是第一次了，可每次他们都是失望而归。

老人：“13年我投资了30万，说的是半年返款一次，可到现在一分钱都没有给过我。”

老人：“我全部身家的150万全都借给他们了。”

编辑： 王瑜