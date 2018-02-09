青年高层坠楼身亡死因不明 居民：才考完试几天

男子高层坠楼身亡死因不明，居民：才考完试几天。

男子高层坠楼身亡死因不明，居民：才考完试几天。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 路景乔） 2月8日是小年，可下午四点多钟，在西安市东关南街上，却发生了令人悲痛的一幕，一名男子坠楼身亡。

事发在东关南街的咸宁国际高层上，目击者说，男子是从二十多层坠落下来的，巨大的冲击力将商场外的玻璃砸了个洞。

目击者：“从开着窗户那跳下来，砸到玻璃上，砸出了个洞，掉到地下了。不是本地人，因为是外地口音。”

当120急救车赶到现场时，男子已经没有了生命体征，随后现场被警方封锁。目击者告诉记者，坠楼男子的年龄并不大。

目击者：“不是楼上的住户，我看年龄也不大，就是十八九岁个娃么。他同学和他家人都来了，说才考完试几天。”

对于这起坠楼事件，警方正在调查当中。

编辑： 王瑜