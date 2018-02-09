西安市一环保所办公电脑不办公 挂“吃鸡”游戏

西安市一环保所办公电脑不办公，专挂网络游戏。

西安市一环保所办公电脑不办公，专挂网络游戏。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 孙玉龙） 2月8日，《都市热线》的“笑脸行动”聚焦西安市环保局长安分局东大环保所，看看这里的工作人员上班期间工作情况如何。

西安市环保局长安分局东大环保所工作人员：“别拍，别拍，你别拍这个。”

群众办事凑近办公电脑，乍一眼还以为是环保数据，可仔细一看却发现该电脑上竟是网络游戏。

西安市环保局长安分局东大环保所工作人员：“我就是在这挂着呢。”

7日下午三点左右，《都市热线》全媒体记者赶到西安市环保局长安分局东大环保所时，办公室里空无一人，不过电脑桌面显示的是一款名为“荒野行动”的游戏，此时游戏界面上不断的有新的任务显示。半分钟后，工作人员走进，反复要求删除拍摄素材，声称自己仅仅是将网络游戏挂机。不过试想一下环保配备的公用电脑，理当用于日常的环保数据分析等办公用途，又岂能拿来当做网吧里的电脑做游戏挂机使用呢？

西安市环保局长安分局东大环保所工作人员：“你再拍就没意思了。”

记者：“你在这挂了多长时间了？”

西安市环保局长安分局东大环保所工作人员：“你看这上不去，下也下不来。”

记者：“办公电脑一直挂着游戏？”

西安市环保局长安分局东大环保所工作人员：“不是不是。”

工作人员称，他是早上12点下班后，才将游戏挂上的，中午两小时属于非工作时间。不过，《都市热线》全媒体记者赶到长安环保分局的该办公室时，已经是下午三点钟，也就是说下午上班至少一个小时里，这位工作人员自己热衷的这款网络游戏始终占用着办公电脑。

据了解，这款“荒野行动”是一款当下流行的网络吃鸡游戏。真不知道如此行为仅昨天一次，还是由来已久，该环保局的管理者对于此种上班挂网络游戏的办公作风是否知情，接下来又将如何处理？

编辑： 王瑜