春运西安铁路局首趟“红眼”高铁开行 温暖回家路

春运首趟“红眼”高铁开行，温暖回家路。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林） 2月7日晚，一列从上海虹桥驶出的高铁在8日凌晨抵达西安北站，这是中国铁路西安局集团有限公司今年春运在夜间开行的首趟“红眼”高铁。

7日晚上11点50分，这趟“高4338次”列车从上海虹桥站始发，在“跨越”零点之后进行夜间运行。今年春运期间，这种开行方式被称为“红眼”高铁。“高4338次”全程运行六个小时，在2月8号凌晨5点50分到达了西安北站。在上海工作的女孩蔡婷从春运开始就不停刷票，往年她都是选择航班，随着西成高铁的开通，今年春运，她可以不用出站，直接换乘高铁回到汉中。

陕西汉中人蔡婷：“夜间开行的这个高铁，是偶然间看到的，还挺惊喜。2月7号下班才放假，晚上走，第二天早上就能到。”

蔡婷给记者算了一笔账，从上海回西安的全价机票是两千多元，最便宜也要1300多元，而高铁二等座的票价为669.5元，费用能节省差不多一半。时间上，因为乘坐的是夜间开行的“红眼”高铁，零点出发，清晨到达，在西安北站还可以直接换乘西成高铁。

陕西汉中人蔡婷：“九点多就能到汉中，买的八点多的高铁票，直接坐到汉中了。回去第一时间就能跟家里团聚，还能跟家里人过个小年，挺开心的。我在外面工作，回家的时间太短了，挺感谢这趟红眼高铁。”

编辑： 王瑜