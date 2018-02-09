西安城六区禁售烟花爆竹，有商家转战地下接着卖。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进） 《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》正式实施后，规定西安市城六区全年禁止销售燃放烟花爆竹，可是在长安区的禁售区域，仍有商家转战“地下”继续售卖。

早在去年12月1日花爆竹安全管理条例便已经正式施行，长安区根据实际情况，划定了全年禁限放及禁售区域，以往的烟花爆竹销售点，郭杜北街和郭杜南街，属于禁止销售和燃放的区域。8日，记者就来到西安市长安区的老郭杜十字，这片以往烟花爆竹销售的集中地段，已经被长安区相关部门列为全年禁止销售和燃放烟花爆竹的区域。

记者：“我买炮竹。”

街边商户：“我们没有炮竹。”

街道两边往年大大小小的烟花爆竹摊点早已不复存在，甚至记者起初的几番打听，也都毫无收获，看上去这里对于新规定的执行非常到位。可当记者继续以顾客身份寻找时，在一家挂着鲜花婚庆的门店里有了收获。

鲜花婚庆店老板：“要盘子炮还是啥？”

记者：“要鞭炮，结婚用的那种。”

鲜花婚庆店老板：“那就是两三千响的，这么大一个盘子那种，25元。”

编辑： 王瑜