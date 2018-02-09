男子年终买酒答谢客户，九万多元买到十箱假茅台。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 林强） 快过年了，大家都要买些年货送亲友，西安有位市民就买了很多高档名酒——茅台，结果发现酒不对劲。
刘先生在西安做生意，快过年了，他在翠华南路西安顿远商贸有限公司烟酒店购买了些飞天茅台酒答谢客户。
刘先生：“当时吃完饭，看到这里有个茅台专卖，就去他家买了。我一共买了三次，第三次买了十箱。”
一箱六瓶，十箱就是六十瓶。买了酒之后，客户的一通电话，让刘先生失了颜面。
刘先生：“前期送的这些酒，客户说不对。”
送客户的酒不对，难道是假的不成？
刘先生：“比市场每瓶便宜一到两百块钱，每瓶当时买的价格是一千五。”
记者看到，刘先生所买的这些茅台酒包装非常的精美，还有送的酒盅。另外记者还看到这个酒有防伪码，表面根本看不出来真假。
刘先生：“十箱酒总共九万。”
编辑： 王瑜
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