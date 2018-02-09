男子从缅甸飞回体内藏毒被抓，警方顺藤摸瓜破案。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 眼看着农历新年一天天临近，大伙心都朝着家的方向，可远道过年，有些东西可千万带不得。

有钱没钱回家过年，过年回家总不能空着手吧。前几天有几个小伙不远千里来到陕西，也都带着东西，而且这东西价格不菲，但却不是什么好东西。

看到图片上的东西，想必大家应该都明白了。这几名外地小伙来陕西可并不什么礼尚往来走亲戚，而是带着害人的毒品来的。而民警根据可靠线索，将不远千里从缅甸乘飞机来我省的人体藏毒嫌疑人毛某抓获，查获毒品海洛因430克。

渭城公安分局禁毒大队民警王刚：“毒品雇主指示毛某将毒品送到陕西省人民医院门口，我们在现场，把另外一个交易毒品的李某也抓获了。”

编辑： 王瑜