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农民书法家到户县教村民剪纸 免费为大家写春联

时间：2018-02-09 09:23:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张妙妍

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农民书法家到户县教村民剪纸 免费为大家写春联

今天（2月8日）是腊月二十三，传统的农历小年。一大早，户县农民画协会的工作人员以及许多农民书法家们赶到户县胡家庄村，现场教村民教剪纸，还免费为村民写对联。

农民书法家到户县教村民剪纸，免费为村民写春联。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 张妙妍） 2月8日是腊月二十三，传统的农历小年。一大早，户县农民画协会的工作人员以及许多农民书法家们赶到户县胡家庄村，现场教村民剪纸，还免费为村民写对联。

记者在现场看到，大约有十位农民书法家为村民们写春联、写福字，还有工作人员在教村民们剪纸，过节氛围非常地浓厚。

除此之外，现场还有很多农民画展示，引村民们驻足围观。

工作人员预计，今天他们会写五百多幅春联和福字。

编辑： 王瑜

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