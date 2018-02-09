女子打骂民警涉嫌阻碍执行公务，被行政拘留5天。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶） 遇到民警执法，作为市民，大家要做的首先是配合，可是有位女子，闯红灯违反交规不说，居然还对民警动起了手。

记者了解到，事发在2月5日上午11点多，当时这名女子推着自行车从十字路口闯红灯经过，被友谊东路上正在执勤的民警拦下教育，从一开始，她的态度就显得很不友好。

女子：“干啥嘛。”

民警：“等一会。”

民警话都还没说完，就被女子打断，她犹如连珠炮一般开了火。后来听说要抄写交规接受学习教育，语气就更冲了。

女子：“你们闲着没事干是不？去别的地方管去。”

执法还未完成，女子却把民警对她的尊重和克制不当回事，坚持要推着自行车离开。民警阻拦的时候，冲突就爆发了，甚至还打民警。

打完民警，女子丝毫并没有意识到问题的严重性，还嬉笑着再次骂起了人，随后她被带到长安路派出所处理。

民警：“目前因为涉嫌阻碍执行公务，她被长安路派出所处以行政拘留五天，也希望这件事能警示更多的交通参与者，遇到民警执法一定要先配合。”

编辑： 王瑜