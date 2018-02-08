陕西国有企业2017年营业收入11661亿元 增长17.9%

2月8日，陕西省国资系统2018年工作会议在西安举行。
西部网讯（记者 孙鹏 鄢山宇） 2月8日，陕西省国资系统2018年工作会议在西安举行。记者从会上了解到，2017年全省国资系统全面超额完成各项目标任务，全省国有企业实现营业收入11661亿元，增长17.9%；利润总额441亿元，增长74.9%。
会议总结了2017年国企国资工作，分析新时代国企国资改革发展的新要求新任务，明确新目标新举措，安排部署2018年工作。省国资委主任胡保存作工作报告。
省属监管的37户企业营业收入总额迈过万亿门槛
据胡保存介绍，2017年全省国资系统紧扣“追赶超越”目标和“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，埋头苦干，攻坚克难，全面超额完成各项目标任务，全省国有企业实现营业收入11661亿元，增长17.9%；利润总额441亿元，增长74.9%。
据了解，2017年，省属监管的37户企业累计实现营业收入10132.1亿元，增长17.0%，提前一个月完成全年8800亿元目标，迈过万亿门槛。利润总额331.8亿元，增长81.8%，提前4个月完成全年200亿元目标，为全省经济社会发展做出了突出贡献。
陕煤、榆能、法士特等企业利润增幅超过200%，陕汽重卡产销量跃居全国行业前三，法士特重型汽车变速器产销量连续12年稳居世界第一。
国企合力团助力脱贫攻坚 共规划对接项目122个
2017年，国企合力团共规划对接项目122个，已签约85个，其中开工建设57个，投入资金32.3亿元。省属24户企业参加“两联一包”扶贫工作，全年直接投入帮扶资金5033万元。省属33户企业一次性向全省慈善平台捐赠扶贫善款7402万元。
2017年，省国资委联合省扶贫办举办了首届“就业扶贫”招聘会，专场招聘建档立卡贫困户子女，解决就业问题。国有企业社会贡献更加突出。
省国资委与监管企业签订责任书 今年营业收入要站稳万亿大关
记者从会上了解到，2018年省属监管企业将全面完成年度稳增长促投资目标任务，营业收入站稳万亿大关，利润总额达到300亿元以上，完成固定资产投资1100亿元以上，工业总产值增长16%左右。
胡保存介绍，2018年全省国资系统要以供给侧结构性改革为主线，重点在提升质量效益、优化资源配置、促进转型升级、激发发展活力、提升竞争实力、提升效率水平、打好三大攻坚战和发挥核心作用上下功夫，全力稳增长、促投资、提效益、防风险，奋力开创国企国资追赶超越新局面，为构建具有陕西特色的现代化经济体系和全省经济社会发展作出新贡献。
会上，省国资委与监管企业签订了2018年度经营目标责任书。省国资委领导班子成员、监事会主席，省国资委监管企业及重要子企业主要负责同志，各市（区）国资监管机构主要负责同志参加了会议。
编辑： 王瑜
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