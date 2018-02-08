渭南启动2018年“三下乡”活动 助力脱贫攻坚，推动乡村振兴。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏） 今天（2月8号）是农历小年，渭南市2018年文化科技卫生“三下乡”暨第二十六届“科技之春”宣传月集中示范活动，在蒲城县陈庄镇东鲁村启动。来自市县两级70多个单位部门的干部职工，将文化、科技和卫生服务送到群众家门口，助力脱贫攻坚，推动乡村振兴。市文联还组织书画家为群众义写春联。

33个渭南市文化科技卫生“三下乡”示范活动成员单位，向国家级贫困县——蒲城县，资助了总价值3000多万元的各类项目及物资资金。在活动现场，来自文化、科技、卫计、农业、食药委等市县两级70多个部门和单位，通过设置展板、发放资料、科普大篷车展览、义诊、现场答疑解惑和现场示范等形式，将文化、科技和卫生等服务送到群众家门口。其中，文艺演出将党的十九大精神和地方特色文化、民俗，融入到歌舞、戏曲等丰富多彩的表现形式中。

据了解，按照相关《实施意见》，渭南市2018年文化科技卫生“三下乡”暨第二十六届“科技之春”宣传月活动主要内容包括：通过持续宣传十九大精神，组织开展十九大精神宣讲，深化党的路线方针政策教育，来深入学习贯彻党的十九大精神；通过加强村风民风建设，丰富农村文化活动，深化文明村镇创建，完善基础设施建设，开展扶贫扶志扶智，来积极开展送文化下乡活动；通过加强科技设施建设和人才培育，开展科技宣传、科技扶贫和法治宣传，来扎实开展送科技下乡活动；通过加强美丽乡村建设，推进健康渭南建设，开展城乡医院对口支援，来广泛开展送卫生下乡活动。

渭南市委、市政府要求，全市各级各部门要以助力脱贫攻坚和推动实施乡村振兴战略为重点，广泛深入组织开展文化科技卫生“三下乡”和“科技之春”宣传月活动，各县市区启动仪式要选在贫困村并于2月底前全面展开。