47对双押服刑人员会见现场。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 今天（2月8日）是农历二十三，是中国传统的小年。上午，来自全省8所监狱的47对“双押”服刑人员在陕西省女子监狱实现了他们的新年团圆。

“小年”上午九点到十一点，是双押服刑人员的会见时间。在省女子监狱文化中心，来自全省8所监狱的47对双押服刑人员得以见面。双押服刑人员主要是指在我省不同监狱服刑的，双方关系为夫妻、兄弟姐妹、父母子女的服刑人员。这些服刑人员往往入狱后再也没有见过在其他监狱服刑的家人。

服刑人员阿某：“差不多四年了，就想跟丈夫说，今后好好地，有一个感恩的心，警官对我们那么好，我们重新做个好人，不要再像以前一样，自私自利，犯那些错。”

服刑人员刁某：“我都跟我哥哥七年没见了，希望他在监狱好好该改造，早点回家，因为家里还有八十岁的老母亲。”

据了解，我省监狱系统在春节前夕还将组织服刑人员拨打亲情电话、网上视频连线等活动，为服刑人员架起亲情沟通的桥梁，用亲情为服刑人员照亮回家的路。省监狱管理局教育改造处处长王怀诚：“参加今天亲情会见的服刑人员，在今后的改造生活中，相互勉励、珍惜时光、积极改造，把对昨日的深切追悔，对明天的美好向往转换为走向新生，重归社会的动力。”