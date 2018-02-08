西安新春十大花市活动启幕 推出赏花小程序可一键导航

2月8日至3月3日期间，在雁锦花卉市场、秦美花卉市场等全市十大花卉市场同步启动迎春花市展销活动。

具有一键导航功能的赏花地图手机小程序，方便市民在春节期间踏青赏花。

西部网讯（记者 鄢山宇） “西安年 最中国”。2月8日，西安市”花舞春幡”新春十大花市活动在秦岭花世界启幕，从2月8日-3月3日期间，西安十大花市将开展花卉展示、庭院景观、花艺插花等多个活动，免费向市民开放。同时，西安市农林委还开发了具有一键导航功能的赏花地图手机小程序，方便市民在春节期间踏青赏花。

蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，走进秦岭花世界仿佛走进了花的海洋，上千品种的花儿争奇斗妍，一片姹紫嫣红。一朵朵美丽的花儿映照着市民喜悦幸福的笑脸，春天的气息在这里彰显弥漫。

据西安市农林委工作人员介绍，为营造“西安年 最中国”新时代民俗文化年，营造欢乐祥和、热烈浓郁的节日氛围，西安市制定了《西安市“花舞春幡”新春十大花市活动实施方案》，从2月8日至3月3日期间，在雁锦花卉市场、秦美花卉市场等全市十大花卉市场同步启动迎春花市展销活动，除向市场供应品种丰富、数量充足的鲜花、盆花、绿植之外，还将分别开展“赏大师技艺”、“享艺术生活”园艺展示以及组合盆栽、插花、蝴蝶兰单株栽植花艺比赛等系列活动。

为了方便市民踏青赏花，西安市农林委还特地开发了一款具有一键导航功能的赏花地图手机小程序，市民只需扫码就能轻松了解到各大花卉市场的活动详情，还可以一键导航。

西安“花舞春幡”新春十大花市（排名不分先后）

1．雁锦花卉市场 地址：西安市雁塔区子午大道8号

2．秦美花卉市场 地址：西安市雁塔区丈八北路煤气管网所南边路西

3．含元花世界 地址：西安市新城区地铁三号线石家街B口

4．朱雀花卉市场 地址：西安市碑林区光大南路

5．秦岭花世界 地址：西安市长安区子午大道香积寺向南500米路东

6．西安鲜花港 地址：西安市长安区子午大道香积寺向南500米路西

7．秦北世纪花园中心 地址：长安区黄良街办西古城村

8．巨坤花卉市场 地址：西安市未央区朱宏路与丰产路交汇处西200米

9．明光路花卉市场 地址：西安市未央区明光路与凤城三路口南200米

10．“万紫千红花舞春幡”新春花市 地址：曲江大唐不夜城街区

编辑： 王瑜