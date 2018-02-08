西安一男子偏信小广告办假驾照 深夜酒驾被查获

偏信电线杆上的小广告，男子深夜被西安交警查获。

西部网讯（记者 刘望）我们生活中常说“有困难找警察”，而有的人宁愿相信电线杆子上的办证小广告，都不愿意相信警察，结果，因为一两白酒，牵出了他酒驾、伪造驾驶证和无照驾驶三项违法犯罪行为，今日（2月8日）被警方行政拘留。

昨日23时许，西安交警灞桥大队民警在广安路进行酒驾查处工作，一辆金杯面包车则缓缓停在距离检查点约50米处的地方。“大部分驾驶员都会把车开到民警身边接受检查，提前主动熄火准备接受检查我们还是第一次见。”但接下来的一幕则让民警捏了一把汗。

驾驶员张谋谋（化名）下车后身体摇摇晃晃，身上弥漫着火锅味和酒味。民警在对其进行的呼气式酒精检测后发现，他的血液酒精浓度为每百毫升48.2毫克。张谋谋说，自己觉得天气太冷，就喝了一两白酒暖和暖和，喝完酒就开车出门了。

更令民警咋舌的，是张谋谋的机动车驾驶证。“看来看去，总觉得哪儿有问题。”民警发现，张谋谋的驾驶证字体、印花、材质等多个细节上都有问题。民警上网核查后发现，截至2017年10月8日，张谋谋原来的机动车驾驶证已经注销且不可恢复。也就是说，张谋谋目前处于无证驾驶状态。

张谋谋的驾驶证已经被注销，那他手上的驾驶证是从哪里来的？张谋谋向办案民警交代，他的驾驶证因为逾期被注销后，为了走“捷径”，自己在渭南老家看到电线杆的办证广告后，花了2000元钱买了一本假的驾驶证。张谋谋多次向警方表示后悔。

西安交警灞桥大队民警陈拓说，张谋谋涉嫌三项违法：一是饮酒后驾驶机动车，二是未取得机动车驾驶证驾驶车辆，三是使用伪造机动车驾驶证。按照相关法律规定，张谋谋将被合并处以行政拘留20天，罚款7500元的处罚。民警提醒广大驾驶员，春节将至，为了自己和他人的安全，酒后切勿开车。

编辑： 刘望