铜川市纪委专项整治“一桌餐”吃请 公布举报电话

铜川市纪委开展“一桌餐”接受吃请问题专项整治。

铜川市纪委开展“一桌餐”接受吃请问题专项整治。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞） 春节前夕，铜川市纪委集中开展在高档小区或写字楼“一桌餐”接受吃请问题专项治理活动，面向社会公布举报电话，进一步压缩奢靡享乐问题存在的空间，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

“一桌餐”是指由私人住宅或写字间改造的、不对外公开营业、仅为少数特定人员提供餐饮娱乐服务、具有私人会所性质的隐蔽场所。最近，铜川市监察委联合工商、国税、地税等部门组建专项治理小组，在全市范围内整治“一桌餐”现象，重点查处党员干部在这类场所接受吃请的问题。同时，专项整治还与查处利用机关或企业食堂、内部宾馆和培训中心等场所违规公款吃喝相结合。

铜川市纪委还面向社会公布举报电话和邮箱地址等联系方式，设立纠正“四风”监督举报专区和微信随手拍举报专区，接受广大社会各界监督。对于发现的问题，铜川市纪委表示，发现一起，查处一起，无论涉及到谁，都要一查到底，绝不姑息。

铜川市纪委副书记市监察委副主任王永平：“目的是要严查隐形变异的‘四风’问题，在全市营造知敬畏、存戒惧、守底线的浓厚氛围。我们将整合力量，坚持常态化、多轮次、滚动式督查，持续释放从紧从严查究“四风”的强烈信号，确保专项整治成效。”

编辑： 王瑜