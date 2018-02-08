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明起陕北关中或出现沙尘 周末西安等地空气质量较差

时间：2018-02-08 18:52:17  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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明起陕北关中或出现沙尘 周末西安等地空气质量较差

2月8日，记者从陕西省环境监测中心站了解到，2月9日上午起，受西北部（甘肃、内蒙古西部等地）沙尘传输影响，我省陕北和关中地区可能出现一次沙尘污染过程，9日至10日榆林、延安、铜川、宝鸡、咸阳、西安、渭南、韩城等地将出现短时重度或以上污染。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月8日，记者从陕西省环境监测中心站了解到，2月9日上午起，受西北部（甘肃、内蒙古西部等地）沙尘传输影响，我省陕北和关中地区可能出现一次沙尘污染过程，9日至10日榆林、延安、铜川、宝鸡、咸阳、西安、渭南、韩城等地将出现短时重度或以上污染。

根据预测，2月11日午后本次沙尘污染过程将逐渐减退。

编辑： 王瑜

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