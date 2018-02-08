陕西五年查办职务犯罪嫌疑人9325人 挽回损失31亿元

2月8日上午，全省检察长会议召开。

陕西省人民检察院党组书记杨春雷出席会议并讲话。

西部网讯（记者 李媛）记者从今天（2月8日）上午召开的全省检察长会议获悉，过去五年，陕西在维护社会和谐稳定与依法惩治和预防腐败犯罪等方面取得成效。五年来，共查办职务犯罪嫌疑人9325人，同比上升32%，通过办案为国家挽回经济损失31.5亿元，同比上升3.9倍。

陕西五年来共批捕各类刑事犯罪嫌疑人10.1万人 起诉14.1万人

陕西省人民检察院党组书记杨春雷介绍，过去五年，陕西省检察院维护社会和谐稳定取得了新成效。加大了对影响社会大局稳定、影响人民群众安全感的黑恶势力、涉爆涉枪、盗窃抢劫诈骗等犯罪的打击力度，与有关部门共同开展打黑除恶、缉枪治爆、禁毒扫黄，打击电信诈骗、非法集资、校园欺凌等专项整治，共批捕各类刑事犯罪嫌疑人10.1万人，起诉14.1万人。

在依法惩治和预防腐败犯罪方面，建成了三级检察院全联通的远程视频接访系统，建立了办案风险评估预警、检调对接、以案释法等制度。共查办职务犯罪嫌疑人9325人，同比上升32%。其中，贪污贿赂案件7209人，同比上升27%；渎职侵权案件2116人，同比上升50%。通过办案，为国家挽回经济损失31.5亿元，同比上升3.9倍。在深化职务犯罪预防工作方面，坚持惩治和预防职务犯罪年度报告制度，持续推进重点项目预防、行业专项预防。

在诉讼监督工作方面，省检察院围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，严格遵守和执行刑事诉讼法和刑事诉讼规则，稳步开展立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督，大力促进严格执法和公正司法。针对刑罚执行领域群众反映强烈的突出问题，认真开展久押不决案件专项清理、减刑假释暂予监外执行专项检察、社区服刑人员脱管漏管专项检察、集中清理判处实刑罪犯未执行刑罚专项活动。

2018年陕西将重点惩治非法集资等经济犯罪 防范化解重大风险

杨春雷要求，2018年，陕西省检察院将依法惩治和预防经济领域犯罪，紧紧围绕打好防范化解重大风险攻坚战，积极投入重大社会稳定风险防范化解专项行动，重点惩治非法集资、非法吸收公众存款、网络传销、内幕交易等经济犯罪，把办理涉众型经济犯罪案件与化解风险、追赃挽损、维护稳定结合起来，坚决防范经济风险向政治安全领域传导。要结合办案及时提出检察建议，推动健全金融监管体系，促进加强薄弱环节监管制度建设。

深入推进智慧检务建设，不断提升检察工作现代化水平。深化电子检务“六大平台”运用，加快建设网上检察院、掌上检察院，在司法办案、管理决策、服务为民领域深入挖掘应用需求，实现重点突破，构建富有陕西特色的智慧应用。要积极参与政法网建设，尽快实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通，推进跨部门大数据整合共享。

同时，学习借鉴上海、贵州、江苏、山东等地检察机关经验，推进智慧办案辅助系统建设。积极推进服务管理网络化，推进12309平台功能转型升级，形成融检察服务、检务公开、检察宣传、监督评议等于一体的智能化检察服务公共平台，提供更加便捷的“一站式”服务。

编辑： 李媛