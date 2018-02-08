省司法厅工作座谈会召开 将加大法律服务平台建设

2月8日，省司法厅在西安召开贯彻落实全国司法厅（局）长会议精神座谈会。

西部网讯（记者 李媛）2月8日，陕西省司法厅在西安召开贯彻落实全国司法厅（局）长会议精神座谈会，传达学习中省政法会议、全国司法厅（局）长会议和省“两会”精神，研讨部署贯彻落实措施。省司法厅党组书记、厅长乌永陶出席会议并讲话。

乌永陶说，2018年我省司法行政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，按照中央、省委和司法部的统一部署，聚焦“追赶超越”“五个扎实”要求，紧紧抓住公共法律服务体系建设这一工作总纲，深入推进司法行政改革，争创“西部一流、全国先进”，努力书写新时代司法行政工作人民满意答卷。

乌永陶强调，必须始终坚持以人民为中心的发展思想，以公共法律服务体系建设统筹、盘活、做优、做强司法行政工作，使人民群众共享实实在在的获得感幸福感安全感。要从践行“治本安全观”、解决不平衡不充分问题、回应人民群众美好生活向往、加强和创新社会治理、落实人的全面发展需求、贯彻新时代党的建设总要求着手，不断开拓“六项行动”新境界。要聚力推动“五项重点工作”，抢抓全面深化改革机遇，推进司法行政改革任务落地生效；强化司法所建设，提高基层公共法律服务水平；加大法律服务平台建设，打造信息化建设升级版；构建完善中国法网，创新公共法律服务模式；推动精准法律扶贫，助力全面建成小康社会。

乌永陶要求，扫黑除恶专项斗争是党中央、国务院重要指示做出的重大部署，各级司法行政机关都要主动发挥职能作用，积极参与，配合有关部门形成工作合力。要加强法治宣传教育，配合营造浓厚法治氛围。司法所、社区矫正机构应当敏锐发现、及时报告黑恶势力团伙犯罪案件，律师要依法开展涉嫌黑恶势力犯罪刑事辩护，监狱要依法做好收押、深挖犯罪线索、教育改造等工作。

编辑： 李媛