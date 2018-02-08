全省检察机关党风廉政建设和反腐败工作会议召开

西部网讯（记者 李媛 通讯员 李终民）今天（2月8日）下午，全省检察机关党风廉政建设和反腐败工作会议在西安召开。这次会议的主要任务是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大、十九届二中全会、十九届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会和全国检察机关党风廉政建设和反腐败工作会议精神，回顾总结2017年全省检察机关党风廉政建设和反腐败工作，研究部署2018年工作任务。

会上，省院党组书记、检察长杨春雷作了讲话，省院党组成员、省纪委驻省院纪检组组长唐炜传达了十九届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会和全国检察院党风廉政建设和反腐败工作会议精神，并对全省检察机关学习贯彻会议精神，抓好2018年全面从严治党、全面从严治检各项工作提出明确要求。杨春雷同志与省院班子成员、省院班子成员与分管部门主要负责同志，分别签订了2018年度党风廉政建设责任书。省纪委宣传部部长崔利民莅临会议并作了党风廉政建设专题辅导讲座。

杨春雷强调，全省各级检察机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中全会、十九届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会和全国检察机关党风廉政建设和反腐败工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对检察工作的绝对领导，紧紧围绕坚决维护习近平总书记中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持全面从严治党、全面从严治检不动摇，强化对司法办案和八小时外的监督，自觉接受派驻监督，加强纪律建设、作风建设。深入推进自身反腐败工作，为新时代检察工作健康发展提供坚强保障。

杨春雷指出，一要认真贯彻落实党中央关于全面从严治党的战略部署，坚定不移地推进检察机关全面从严治党和全面从严治检。二要切实增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持党对检察工作的绝对领导，始终保持正确的政治方向；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，武装思想，引领行动；要讲纪律、守规矩；要严肃党内政治生活。三要锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息反“四风”正作风。落实中央八项规定精神要打持久战，要警惕“四风”变异、隐身问题，坚持紧盯不放、寸步不让；坚持挺纪在前，用好监督执纪“四种形态”；坚持持之以恒规范司法行为。四要坚持标本兼治，惩防并举，把从严治检不断引向深入。坚持从严治检不手软，坚决清除害群之马，坚决防止“灯下黑”；坚持惩防并举，教育在先，防范在前；完善各项监督制度，强化内部监督制约有效机制；全面提升和推进检察机关内部巡视巡查工作。五要增强责任担当，夯实“两个责任”。各级领导干部要坚持守土有责，有担当敢负责；要抓早抓小，及时纠正偏差；要坚持严肃问责，让失职必究成为常态。

杨春雷强调，全省各级检察机关和检察干警要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎实工作，不断开创检察机关党风廉政建设和反腐败工作新局面，为服务保障全省落实党的十九大各项重点部署，顺利推进我省“五新”战略和追赶超越目标的实现而努力奋斗。

编辑： 李媛