“春节‘家’话”活动征集公告

2018年2月15日是农历腊月三十，中国传统佳节——除夕。春节是汉字文化圈传统上的农历新年，也是中华民族最隆重的传统佳节。在这个特殊的节日里，陕西省民政厅联合西部网邀请大家一起来聊聊自己的家乡。

一、征集内容

“春节‘家’话”活动面向全省开展，征集的地名故事包括全省范围内地名，涵盖陆地水系，陆地地形，行政区域，非行政区域，居民点，纪念地、旅游景点等实体名称。

“家”话既代表谈论家乡，也取“佳话”谐音，意为寻找并传颂好的故事。与中国传统节日结合，向更多人推介自己的家乡。

二、征集要求

作品形式可为文字、图片、微视频。

文字作品：单篇字数3000字以内，文档格式为doc、docx，如有图片需另附文件夹，图片格式为jpg，图片注明名称。

图片作品：单张图片大小在10M以内，图片格式为jpg，图片注明名称，较长图片说明可另附doc、docx格式文档。

微视频作品：单个视频时长在5分钟以内，视频格式为AVI、MP4，无字幕作品需将文字稿另附doc、docx格式文档。

要求内容积极健康，不得捏造、抄袭和侵犯他人的著作权或肖像权。

三、作品评选

将在3月5日至8日组织专业评审团队，评选出最佳摄影、最佳文字、最佳微视频三类奖项，每类奖项设置3名获奖者，在“春节‘家’话”活动结束后颁发相应奖励。

四、征集时间

2018年2月8日—3月5日

五、报名方式

作品发送到邮箱tqjljym@163.com，邮件主题注明“作者姓名+地名”。

编辑： 李媛